Apple sağlıklı uyumanıza ve sağlıklı yaşamanıza destek oluyor

Dünya Uyku Günü'nde, ''Sağlıklı uyu, sağlıklı yaşa’' sloganıyla, sağlıklı bir uykunun önemine ve başta uyku apne sendromu olmak üzere uyku bozukluklarına dikkat çekmek amaçlanıyor. Günümüzde gelişen dünyada, insanlar uykuya yeteri kadar zaman ayırmamakta ve az uyumaktadır. Uyku, yaşam için gerekli ve tüm vücudumuzun dinlendiği, tazelendiği önemli bir onarım süreci.

Bununla ilgili olarak Apple’ın teknoloji başkan yardımcısı Kevin Lynch “İnsanların uykuya geçmelerini desteklemek için kullanabileceğimiz teknikleri araştırdık,” diyor ve Apple Watch’taki Uygu uygulaması ile uykuyu desteklemekle anımsatmak arasında bir denge yakaladıklarını sözlerini ekliyor.

Geceleri iyi uyuduğunuzda, ertesi gün konsantrasyonunuz ve üretkenliğiniz çok daha iyi olur. Biliş, konsantrasyon, üretkenlik ve performans, geceleri iyi uyumaktan etkilenebilir. Yetersiz uykunun daha yüksek vücut ağırlığı ile bağlantılı olduğunu biliyor muydunuz? İyi uyumamak, kalori alımınızı doğrudan etkileyebilir ve sizi kilo alma riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Geceleri iyi uyuduğunuzda, ertesi gün konsantrasyonunuz ve üretkenliğiniz çok daha iyi olur. Egzersiz performansınızı iyileştirmeye çalışıyorsanız, iyi uyumak sizin için çok önemlidir.

“iPhone ve Apple Watch’un insanların zaten kullandığı aygıtlar olmalarının avantajından yararlanıyoruz ve kullanıcıların aygıtlarıyla geçirdikleri anlardan bazılarını, onların yatmaya daha fazla odaklanmalarına yardımcı olmak için kullanabiliyoruz.” diyen Lynch “Burada yeni özellikler geliştirerek çıktığımız her macerada kendimize şu soruyu soruyoruz: Genel olarak bakıldığında kolay, yararlı ve güçlendirici olmasının yanı sıra, insanlar için en büyük farkı yaratacak şey ne olabilir?” diyor ve “Uykunuzun REM evrelerini artırmayı veya azaltmayı kendi kendinize öğrenemezsiniz. Bu özelliğin, Apple’ın uyku için sağlayabileceği bir katma değer olmadığını düşündük. Çok daha eyleme geçirilebilir bir özellik olduğuna ve kullanıcıların gece daha iyi uyumalarına yardımcı olacağına inandığımız için yatağa geçişe odaklandık. Bu özellik, REM evrelerinin kendi kendine düzelmesi gibi ikincil etkiler de sağlayabiliyor.” diyerek Apple’da yapılan uyku çalışmalarıyla ilgili yaklaşımı paylaşıyor.



Apple Watch’taki Uyku uygulaması ve iPhone’daki Sağlık uygulaması

— Uyku İzleme iyi bir başlangıç olabilir ancak Apple Watch’taki Uyku uygulaması çok daha fazlasını sağlıyor. Uygulama, uyku hedeflerinizi karşılayabilmeniz için bir plan oluşturmanıza yardımcı oluyor.



— Uyku hedeflerinizi karşılamanıza ve sağlığınızı genel olarak iyileştirmenize yardımcı olması için kişiye özel uyku planları oluşturun.



— Uyku hedefinizi ayarlayın: Yeterince uyumanız genel sağlığınız için önem taşıyor. iPhone’daki Sağlık uygulaması, uyku hedefinizi belirlemenize ve zaman içinde kaydedilen ilerlemeyi izlemenize yardımcı olabilir.



— iPhone’da uyku planını düzenleyin ve değiştirin: Planı saate ve haftanın günlerine göre ayarlayabilir veya tamamen kapatma seçeneğini kullanabilirsiniz.

— Rahatlama özelliği, özelleştirilmiş bir yatma zamanı rutini oluşturmanıza yardımcı oluyor. Yatma zamanı yaklaştığında Kilit Ekranınızda gösterilen rahatlama kestirmelerinizi yönetin. Ev uygulamasında özel bir ortam ayarlamak, Apple Music’te rahatlatıcı akustik manzaralar dinlemek veya uykuya dalmadan önce favori meditasyon uygulamanızı kullanmak gibi etkinlikleri kapsayan bir rutin oluşturabilirsiniz.



— Apple Watch, uyanık olduğunuz ve uyuduğunuz zamanları belirlemek için ivmeölçerden alınan sinyalleri kullanıyor. Böylece her gece ne kadar uyuduğunuzu takip edebiliyor ve zaman içinde gelişen uyku trendlerinizi görebiliyorsunuz.



— iPhone ise gece iPhone’unuzu ne kadar kullandığınıza dayanarak Yatakta Geçen Süre’yi izliyor.



— Uyku geçmişinizi, Sağlık uygulamasında yer alan diğer sağlık verilerinizle birlikte görebilirsiniz.

Apple Music

Apple Music’te kullanıcıların rahatlamalarına, gevşemelerine ve uykuya dalmalarına yardımcı olmak için özel olarak hazırlanmış bir alan yer alıyor. Bu alanda uzmanlar tarafından seçilen, ruh haline ve aktiviteye göre hazırlanmış çalma listeleri, doğadan sesler, beyaz gürültü, radyo istasyonları ve daha birçok seçenek sunuluyor.

— Apple Music’te sunulan uykuyla ilgili içerikler, karantinanın başladığı Mart 2020’den bu yana tüm dünyada %160 büyüme gösterdi.

— Uykuyla ilgili içeriklerle en çok etkileşim kuran 5 bölge ABD, Kanada, Japonya, Birleşik Krallık ve Avustralya şeklinde sıralanıyor.

— Uykuyla ilgili içeriklerde en fazla büyümenin görüldüğü 5 bölge ise şöyle: Japonya (+%225), ABD (+%169), Avustralya (+%168), Güney Afrika (+%161) ve Birleşik Krallık (+%160)

— Sleep Sounds, Bedtime Beats, Rain Sounds, Piano Chill ve Pure Spa çalma listeleri, tüm dünyada en çok dinlenen uykuyla ilgili 5 editoryal çalma listesini oluşturuyor.

— Tüm dünyada en fazla büyümeyi gösteren, uykuyla ilgili 5 editoryal çalma listesi arasında Bedtime Beats (+%343), White Noise (+%313), Ocean Sounds (+%263), Pure Spa (+%254) ve Sleep Sounds (+%209) bulunuyor.

— Apple Music’te yer alan ve tüm dünyada en çok dinlenen uyku odaklı editoryal çalma listesi olan Sleep Sounds, bu yıl ilk kez Apple Music genel çalma listesi sıralamasında ilk 5’e girmeyi başardı.



Rahatlamak ve Uyku için Apple Music'teki en iyi listelere aşağıdan ulaşabilirsiniz:



