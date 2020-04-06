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Teknoloji
Haber Giriş: 06.04.2020 - 11:03,Son Güncelleme:/

Apple sağlık personeli için yüz maskesi üretmeye başladı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Apple sağlık personeli için yüz maskesi üretmeye başladı
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Teknoloji markaları kendi üretimleri dışında koronavirüse karşı da gerekli teçhizatları üretmeye başladı. Bunun son örneği ise Apple'dan geldi. Şirketin CEO'su Tim Cook, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, sağlık personeli için ürettikleri yüz koruyucularını ilk kez dünyayla paylaştı.

Apple, yüz koruyucu tedariki sürecinde eksiklik yaşanmaması adına önemli bir adım attı. Cook, yaptığı açıklamada 20 milyonu aşkın yüz koruyucunun sağlık personeli için bağışlandığını açıkladı. Şirketin uluslararası tedarik zinciri sayesinde bu boyutta yapılan bağış dışında şirket, kendi içerisindeki tasarımcı, mühendis ve diğer tedarik zincirinceki çalışanlarını da yüz koruyucu için seferber etmiş durumda.

Cook, ilk teslimatın geçen hafta Santa Clara Vadisi Kaiser Hastanesi'ne yapıldığını belirtirken, ürettikleri kutunun içinden çıkan yassı haldeki 100 koruyucunun kullanımının son derece kolay olduğunu paylaştı. Her birinin montajının iki dakikadan fazla sürmediğinin altını çizen Cook, bu maskelerin üretimi için ihtiyaç duyulan materyallerin ise ABD ve Çin'den temin edildiğini vurguladı.

Şirket, bu hafta sona ermeden 1 milyon kadar yüz koruyucuyu ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor. İlk etapta ABD'yi kapsayan bu kampanya, gelecek haftalarda şartlara göre diğer ülkelere de açılacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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