Apple sağlık personeli için yüz maskesi üretmeye başladı

Apple, yüz koruyucu tedariki sürecinde eksiklik yaşanmaması adına önemli bir adım attı. Cook, yaptığı açıklamada 20 milyonu aşkın yüz koruyucunun sağlık personeli için bağışlandığını açıkladı. Şirketin uluslararası tedarik zinciri sayesinde bu boyutta yapılan bağış dışında şirket, kendi içerisindeki tasarımcı, mühendis ve diğer tedarik zincirinceki çalışanlarını da yüz koruyucu için seferber etmiş durumda.

Cook, ilk teslimatın geçen hafta Santa Clara Vadisi Kaiser Hastanesi'ne yapıldığını belirtirken, ürettikleri kutunun içinden çıkan yassı haldeki 100 koruyucunun kullanımının son derece kolay olduğunu paylaştı. Her birinin montajının iki dakikadan fazla sürmediğinin altını çizen Cook, bu maskelerin üretimi için ihtiyaç duyulan materyallerin ise ABD ve Çin'den temin edildiğini vurguladı.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX