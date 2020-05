Apple Podcast, bayramda size evinizde eşlik edecek

Apple cihazlarınızdan ulaşabileceğiniz Apple Podcast’leri eğlendirici, bilgilendirici ve ilham verici ücretsiz sesli hikayeler sunuyor. Kolaylıkla alışacağınız bir kullanıcı deneyimi ile Öne Çıkan Podcast'ler, yeni ve dikkate değer yayınlar, çok takip edilen Podcast’lerin yeni bölümleriyle ilgili bilgilendirmeler sizlere ulaşıyor.



Sanat, İş Hayatı, Bilim, Komedi, Eğitim, Sağlık, Tarih, Aile ve Çocuk gibi pek çok farklı kategori altında beklentinize uyacak bir Podcast bulmak mümkün.

Evlerimize kapandığımız bu dönemde kimler neler yapıyor diye merak ediyorsanız Mirgün Cabas’ın Podcast’i “Nasıl Gidiyor Karantina?”, Nilay Örnek’in mesleğini ustalıkla icra eden profesyonellerle sohbeti "Nasıl Olunur?”; Deniz Dülgeroğlu’ndan yeni başlayan “Merdiven Altı Terapi”, İbrahim Selim’den eğlenceli “Bunu ben de yaparım”; yeni birşeyler öğrenmek içik Ted ya da “Stuff You Should Know” gibi dünyaca çok takip edilen yayınlar; Can Bonomo ile “O Tarz mı?”, Diyetisyen Zeynep Çapay ile karantina döneminde sağlığına dikkat etmek isteyenler için “Alışkanlık Olsun”; Çocuklara kısa ama faydalı bilgiler vermek isteyenler için “Meraklı Zihinler”; çocukların uyku saatini keyifli ve kolay hale getiren “Uyku Hikayeleri” Apple Podcast’leri içinde bulabileceğiniz binlerce yayından sadece birkaçı.



Kendi Podcastini Hazırlamak İsteyenler

Evlerimizde kaldığımız bu dönemde pek çoğumuz daha önceden heveslendiğimiz ancak zaman bulamadığımız konulara daha fazla eğilebiliyoruz. Gittikçe artan bir ilgi odağı haline gelen Podcast’ler arasında yer almak isteyenler için App Store “Podcast’in ses getirsin!” hikayesi ile yazım aşamasından dünyayla paylaşmaya kadar yapılacaklar konusunda meraklılara destek oluyor. Bu süreçte etkili bir Podcast için hazırlanmak ve yayının akışını planlamak önemli. Yazar ve eğitmenlerin de kullandığı Scrivener 3 uygulaması Podcast’inin akışını planlamak, bölümlere ayırmak ve faydalı taslaklar yapmak için kullanıcılara destek oluyor. Hazırlanan akışı kaydetmek içinse Garageband ve bir mikrofon kullanılabilir. Kaydedilen Podcast’i bölümlere ayırararak düzenlemek için özel olarak geliştirilen Podcast Chapters dinleyicilerin daha kusursuz bir deneyim yaşamasını sağlayacak bir yöntem sunuyor.



Artık Podcast’in hazır olduğuna göre yayınlayabilirsiniz. Bunun için App Store hikayesindeki adımları takip etmeniz yeterli.

Başarılı bir Podcast üreticisin kendi ağzından üretim aşamasını ve nasıl çok sevilen bir Podcast yaptığını bilmek istersen App Store’da bulunan “Kendi podcast’ini yap” hikayesinde yazar Adam Bunker’dan "Un/Resolved” yapım aşamaları ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Apple Podcast’lerinizi hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler, başarılı Podcast’lerden örnekler, Podcast hazırlama, sisteme yükleme, süceç takip etme ve Podcast’inizin performansını takip etmek ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsi niz.



Podcast’leri ne amaçla dinlemek isterseniz isteyin, iyi bir ses deneyimi ve odaklanmak sizin için önemli olacak.



Popüler kablosuz kulaklıklardan Apple AirPods'u bu dönemde daha verimli kullanmak için;