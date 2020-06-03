Apple Pencil, bu kez siyah modeliyle gelebilir

iPad Pro'nun çok önemli bir aksesuarı olan ve iPad Pro'dan ayrı satışı yapılan Apple Pencil, özellikle çizerlerin ve grafikerlerin hayatını kolaylaştıran bir tasarıma ve teknolojiye sahip. Ancak bugüne dek Apple Pencil'i hep beyaz renkte gördük.

Şirket şimdi ise siyah renkte bir Apple Pencil'ı her an satışa sunabilir. Bu konuda Apple'dan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, uzay grisi ve siyah renk tonları arasında bir renge sahip bir Apple Pencil modelinin satışa sunulacak olması, çok uzak bir ihtimal gibi görünmüyor.

11 inç ve 12.9 inç ekran büyüklüklerine sahip olan yeni iPad Pro modelleriyle birlikte bir takım olan Apple Pencil dışında özellikle de Magic Keyboard sayesinde yeni iPad Pro'lar iyice dizüstü bilgisayar seviyesine yaklaşmış durumda.

Bakalım yeni Apple Pencil ne zaman karşımıza çıkacak?



