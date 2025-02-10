Apple o projeyi tamamen çöpe atmadı!

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Bu ayın başında, yani on gün önce Apple'ın Mac destekli artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü üretme fikrinden vazgeçtiğini haberleştirmiştik.



Ancak görünen o ki, bu Apple'ın AR gözlük defterini kapattığı anlamına gelmiyor. Gözlük projesinin iptal olduğunu ilk kez duyuran Bloomberg'den Mark Gurman, şimdi bazı kaynakların kendisine "Apple'ın bağımsız AR gözlük konusundaki uzun vadeli planının devam ettiğini" bilgisini verdiğini söylüyor.



Ancak teknoloji devi bir Mac cihaza bağlanarak çalışabilen bir "ara ürün" yerine, bağımsız bir gözlük için "daha yavaş ve dikkatli" bir yaklaşım izliyor.



Yani Apple cihazın bağımsız olarak çalışmasını sağlayabilmek için ekranlar ve işlemci gibi temel teknolojiler üzerinde çalışmayı sürdürecek.



Daha önceki haberimizde de belirttiğimiz gibi, geliştirildiği iddia edilen AR gözlüğü Vision Pro gibi başlık olmaktan ziyade, Xreal One ürünü gibi normal gözlüğe benzeyen bir cihaz olacak.



Bakalım bir kaç yıl sonra gerçekten de Apple gözlüklerle sokaklarda dolaşan insanları görebilecek miyiz...