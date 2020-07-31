Apple, nisan-haziran dönemine dair bilançolarını açıkladı

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, bu yılın nisan-haziran dönemini bilançosunda üçüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 59,7 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 53,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Firmanın geçen yılın nisan-haziran döneminde 10 milyar dolar olan net karı da bu senenin aynı döneminde 11,3 milyar dolara yükselerek yüzde 12 artış gösterdi. Şirketin hisse başına karı ise söz konusu dönemde 2,18 dolardan 2,58 dolara çıktı.

iPhone, iPad ve Mac satışlarında artış

Apple'ın akıllı telefon ve tablet satışları da aynı dönem itibarıyla arttı.

Buna göre, söz konusu dönemde iPhone satışları yüzde 1,7 artarak 26,4 milyar dolara, iPad satışları da yüzde 31 yükselerek 6,6 milyar dolara ulaştı. Mac satışları ise aynı dönemde yüzde 21,6 artışla 7,1 milyar dolar oldu.

Apple'ın net kar ve gelirinin piyasa beklentisinin üstünde gelmesiyle New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde şirketin hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.



