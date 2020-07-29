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Teknoloji
Haber Giriş: 29.07.2020 - 15:48,Son Güncelleme:

Apple Music'ten yaz aylarına özel müzik listesi

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Apple Music'ten yaz aylarına özel müzik listesi
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Dünyanın önde gelen müzik platformlarından Apple Music, yaz aylarına özel bir güncelleme yaptı. Platform, “Yaz Notaları” özel sayfasında yaza özel listeleri dinleyicilere sunmaya başladı.

Apple Music bu sene Yaz Notaları sayfasında Türkiye’de ünlü isimlerin dinleyiciler için oluşturduğu listeleri dinleyicilere sunuyor.  

Sayfada ayrıca Apple Music editörleri tarafından hazırlanmış farklı listelere de ulaşmak mümkün.

Türkçe Pop Yaz Hit’leri, Yaz Partisi, Yaz Ateşi, Dans Pop Hit’leri gibi listelerin yanı sıra Sakin Yaz Ritmleri, Bugünün rahatlatıcı melodileri, Chill House gibi farklı içerikler de sunuluyor.

Spor yapmak isteyenler için Fit bir Yaz listeleri, Dünyanın Ritmi, En İyileri: Hawaii Müziği gibi farklı coğrafyaların yaz melodileri de bu bölümde yer alıyor.

Facebook'ta paylaştıklarınızı kimler görsün istersiniz ?Facebook'ta yapacağınız basit bir ayarla bundan sonra paylaşacağınız her şeyin Arkadaşlar'ınıza mı yoksa Herkes'e mi olduğunu belirleyebilirsiniz.
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