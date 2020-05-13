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Teknoloji
Haber Giriş: 13.05.2020 - 13:10,Son Güncelleme:

Apple Music 'Yerli Müzik: Türkiye' ile yerli sanatçılara destek olacak

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Apple Music 'Yerli Müzik: Türkiye' ile yerli sanatçılara destek olacak
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Sosyal mesafemizi koruyarak evlerimizde kaldığımız bu günlerde diğer pek çok sektör gibi müzik endüstrisi de zorlu günlerden geçiyor. Apple Music yerel sanatçılara, ihtiyaçları olan bugünlerde destek olmak amacıyla “Yerli Müzik Türkiye” isimli bir inisiyatif başlattı.

Bu inisiyatif ile Gözat sekmesinde yerli şarkılardan oluşan çalma listeleri, yeni albüm ve single duyuruları ile Türk sanatçıların başrolde yerini alıyor.

Apple Music Yerli Müzik: Türkiye ile yerli sanatçılara destek olacak

Yerli Müzik Türkiye etiketi ile Gözat sekmesinde Bedük’ten yakında çıkacak olan Intergalactic albümünden yayınlanan ilk single çalışması, Nilipek’ten yeni EP mektuplar II ya da Canozan’dan Armut Ağacı albümü ve daha pek çok yeni çıkan çalışmaların yanı sıra pek çok çalma listesi de bulunuyor.
Apple Music Yerli Müzik: Türkiye ile yerli sanatçılara destek olacak

Karnaval ve Apple Music işbirliği ile gerçekleşen Pusula listesi, yıldızı yeni parlayan ve köklü yerli sanatçıların en çok dinlenen şarkılarının sürekli güncellendiği Zirvedekiler: Türkiye listesi, alternatif seslerin buluşma noktası Zirvedekiler: Türkçe Alternatif listesi, sevdiklerinizle bir arada, huzur dolu, keyifli sıcacık zamanlar geçireceğiniz Ailece Birlikte listesi Yerli Müzik: Türkiye etiketiyle bulabileceğiniz pek çok çalma listesinden sadece bir kaçı.

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