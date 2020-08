Apple Music radyosu duyuruldu: Özel ve orijinal programlar olacak

Apple bugün Apple Music’te 165 ülkedeki müzik hayranları için canlı yayın yapan iki yeni küresel radyoyu duyurdu. Amiral gemisi küresel radyo istasyonu Beats 1 bugünden itibaren Apple Music 1 olarak adlandırılacak ve iki yeni radyo istasyonu yayına başlayacak: Apple Music Hits, 80’ler, 90’lar ve 2000’lerden herkesin favori şarkılarını çalacak, Apple Music Country ise country türünde müzik yayını yapacak.

2015’te Apple Music’in sunulmasından bu yana Beats 1 dünyanın en çok dinlenen radyo istasyonlarından biri haline geldi ve sanatçı röportajlarını, küresel çapta özel yayınları ve prömiyerleri içeren programıyla kültüre etki eden ve haberlere konu olan anlar ortaya koymaya çalıştı.

Beats 1, Apple Music 1 olarak yeniden adlandırıldı

Los Angeles, New York, Nashville ve Londra’daki son teknoloji stüdyoları ile Apple Music 1; pop kültür sohbetleri ve sanatçı liderliğindeki programların merkezi ve dünyanın dört bir yanından sanatçıların yeni müziklerini sunmaları, yeni gelişmeler hakkında haber vermeleri ve doğrudan hayranlarıyla konuşmaları için bir nokta. Apple Music 1, mihenk taşı niteliğindeki sunucular Zane Lowe, Ebro Darden, Brooke Reese, Dotty, Hanuman Welch, Matt Wilkinson, Nadeska, Rebecca Judd ve Travis Mills öncülüğünde yayın yapıyor ve Action Bronson, Billie Eilish, Elton John, Joe Kay, Lil Wayne, Frank Ocean, Vince Staples ve The Weeknd gibi isimler tarafından sunulan programların yanı sıra Aitch, Kerwin Frost, HAIM, Lady Gaga, Nile Rodgers, Travis Scott, Young M.A gibi birçok sanatçıdan yeni programlar içeriyor.

Apple Music 1’de J Balvin’in yeni programı, “¡Dale Play! with Sandra Peña” ve “La Fórmula Radio with El Guru” gibi, tüm dünyada Latin müziğinin canlı ritmlerini öne çıkarmaya adanmış birçok program da sunuluyor. Apple Music 1 istasyonu aynı zamanda en iyi yerel Afrika müziklerine ve sanatçılarına yer verilen “Africa Now Radio with Cuppy” programına da ev sahipliği yapıyor.

Apple Music Hits

Apple Music Hits radyosunun kataloğu hayranların 80’ler, 90’lar ve 2000’lerden bildiği ve sevdiği şarkılardan oluşuyor. Önemli sanatçı ve sunuculardan yeni programlar içeren istasyon, dinleyicileri popüler şarkılarının arkasında yatan hikayelerle buluşturuyor.

Apple Music Hits’te günlük yayın sunucuları Jayde Donovan, Estelle, Lowkey, Jenn Marino, Sabi, Nicole Sky and Natalie Sky, George Stroumboulopoulos (“House of Strombo”), Jad Abumrad ve Ari Melber’in özel programları başı çekecek. Hayranlar ayrıca Backstreet Boys, Ciara, Mark Hoppus, Huey Lewis, Alanis Morissette, Snoop Dogg, Meghan Trainor ve Shania Twain gibi sanatçıların yeni özel programlarını da dinleyebilecekler.

Apple Music Country

Apple Music Country’nin kadrosu günlük canlı program sunucuları Kelleigh Bannen, Ty Bentli, Bree, Alecia Davis, Ward Guenther, Nada ve Tiera ve haftalık programlarıyla Ashley Eicher ve Kelly McCartney gibi seslere yer veriyor. Hayranlar ayrıca Jimmie Allen, Kelsea Ballerini, Dierks Bentley, BRELAND, Luke Bryan, Luke Combs, Morgan Evans, Florida Georgia Line, Pat Green, Willie Jones, Chrissy Metz, Midland, Rissi Palmer, The Shires, Carrie Underwood ve Morgan Wallen gibi sanatçıların yeni ve özel programlarının yanı sıra Dave Cobb, Jesse Frasure ve Luke Laird gibi müzik yapımcısı ve söz yazarlarının ve gazeteci Hunter Kelly gibi isimlerin özel programlarını da dinleyebilecekler.