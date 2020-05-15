Apple Music, 19 Mayıs için özel koleksiyonunu yayına sundu

Apple, bugünden itibaren kullanıcılarını Apple Music’teki Evde bölümündeki özel 19 MAYIS koleksiyonuna davet ediyor. Şirket, dünya şampiyonu kadın güreşçimiz Yasemin Adar’dan dünya sprint şampiyonu Ramil Guliyev’e, Olimpiyat mücadelesi veren ilk modern pentatlet İlke Özyüksel’den Paralimpik Oyunları’nda ilk Türk kadın tekerlekli sandalye tenisçisi Büşra Ün’e, Avrupa Şampiyonu engelli koşucusu Yasmani Copello Escobar’dan kaya tırmanışı milli sporcusu Duru Güneş Yalçın’a ve Olimpik judocumuz Büşra Katipoğlu’na birbirinden başarılı genç milli atletlerimiz şampiyonluğa giden yolda kendilerini motive eden müzik listelerini sizler için derledi.

Büşra Ün - Paralimpik Oyunları tenisçisinden motive eden şarkılar

Paralimpik Oyunları’nda ilk Türk kadın tekerlekli sandalye tenisçisi olarak ülkemizi temsil eden Büşra Ün, motivasyonunu yükseltmek için müziğin gücünden yararlandığını söylüyor ve bu listeyi hazırlarken hissettiklerini aktarıyor: “Bu listede kısıtlı imkanlarla neler başarabildiğimi ve her zaman daha iyisini yapabileceğimi hatırlatan şarkılar var. Yüksek motivasyonla maça çıkmamı sağlayan şarkılar olduğu gibi modum düştüğünde beni toparlayabilecek şarkılara da yer verdim. Bu gücü bazen bir nakaratta bazen de ritimlerde buluyorum.”





Büşra Katipoğlu - Olimpiyat judocusu Katipoğlu’nun favori şarkıları

2016 Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden judocu Büşra Katipoğlu, “Antrenmandayken, odaklanıp kendimi tamamen akışa bırakmayı çok seviyorum.” diyor ve ritimleri ile antrenmanlarında istediği performansa ulaşmasını sağlayan, motivasyon veren favori şarkılarını paylaşıyor.





Ramil Guliyev - Dünya Şampiyonu sprint atletinden enerji depolayan liste

Azerbaycan kökenli Türk sporcu, “Müzik dinlemek benim için önemli, normalde günün 10-12 saati müzik dinlemekle geçiyor.” diyor. Her idmanda, maç öncesinde ve sonrasında müzik dinlediğini aktaran atlet, müziğin kendine enerji verdiğini ve şarkı seçimlerini farklı modlara göre yaptığını ekliyor.





Yasemin Adar - İlk Türk kadın güreşçi Adar’ın tempolu listesi



Avrupa ve Dünya Şampiyonu ilk Türk kadın güreşçimiz Yasemin, “Müzik listemi genelde koşu antrenmanlarımda kullanmayı tercih ediyorum. Listemi hazırlarken hem yerli hem yabancı şarkılar seçiyor, aralara daha sakin müzikler koyarak koşu tempomu ayarlamaya çalışıyorum.” diyor. Her önemli maçı olduğunda diline bir şarkı dolandığından bahseden Yasemin, 2020 Avrupa Şampiyonası’nda bu şarkının Oğuzhan Koç’tan Her Aşk Bir Gün Biter olduğunu açıklıyor.





Yasmani Copello Escobar - Avrupa Şampiyonu engelli koşucusu için müzik olmazsa olmaz



Küba asıllı Türk engelli koşucusu, müziğin hayatında hatırı sayılır bir yer tuttuğunu ve günlük antrenmanlarında odaklanmasını sağlayan önemli bir faktör olduğunu belirtiyor. “Müzik benim için hava ve su gibi. Müzik olmadan yaşayamam.” sözlerini ekleyen sporcu, favorilerinden oluşan listesini paylaşıyor.





İlke Özyüksel - Modern pentatletin evde dinlemekten vazgeçemediği müzikler



Olimpiyat mücadelesi veren ilk modern pentatlet Özyüksel, “Şarkıların türünden çok bende ne hissettirdiklerine ve içimde nasıl bir enerji oluşturduklarına bakıyorum.” diyor ve ekliyor: “Slow müzikle yüksek performans gerektiren yarışmalara hazırlandığım olmuştur ama müziksiz hazırlandığım hiç olmamıştır. Müzikle bütünleşiyorum.” Müziğin antrenmanda ya da yarış öncesinde kendini yarış anına götürdüğünden bahseden sporcu, o an hissettiklerini müzikle tekrar tekrar yaşadığını belirtiyor.





Duru Güneş Yalçın - Kaya tırmanışı milli sporcusu Yalçın’ın türler arası yolculuğu

Türkiye’de tırmanışın tüm dallarında aktif olan Duru Güneş Yalçın, antrenmanlarında dinlediği, kendini iyi hissettiren müzikleri paylaşıyor ve karışık bir müzik zevki olduğunu, listeyi hazırlarken de pek çok farklı türü bir araya getirdiğini belirtiyor. Spor yaparken her zaman arka fonda kendisine iyi gelen müzikleri dinleyen genç sporcu, “Müzik dinlemek özellikle yalnız antrenman yaparken enerjimi ve motivasyonumu yüksek tutmama çok yardımcı oluyor.” sözleriyle listesini paylaşıyor.







Ayrıca tüm Apple cihazlarında sunulan Apple Music Canlı Şarkı Sözleri özelliğiyle sevdiğiniz tüm şarkılara eşlik edebilirsiniz. İster hafif ister yüksek perdeden söylenen şarkılar dinleyin, Apple Music’te şarkı sözlerini söylendiği anda eşzamanlanmış görebileceksiniz.