Apple'dan 'akıllı gözlükler' geliyor

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Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre, Apple rakiplerinden geride olduğu bir alanda daha ürün geliştiriyor.



Kod adı N50 olduğu iddia edilen bu ürün, bir akıllı gözlük. Şirket yapay zeka (YZ) alanındaki ürünlerini gözlüğe ekleyip, fiyatını çok da göz yaşartmadan pazara çıkarmayı planlıyor.



Apple'ın asıl hedefinin artırılmış gerçeklik gözlüğünde endüstri lideri olmak. Ancak uygun bir tüketici ürününden daha birkaç yıl uzakta olduğumuz belirtiliyor.

Apple'ın, bu birkaç yıllık boşluğu Meta'nın Ray-Ban ile geliştirdiği akıllı gözlüklere benzer bir cihaz üreterek dolduracağı söylenmekte. Meta Ray-Ban gözlüğü beğeni kazandı ve popüler oldu. Gözlük, kameralar, mikrofonlar, YZ destekli yardımcı ve hoparlör gibi pek çok teknolojiyi, pek de ağır olmayan kasasına sığdırabilmesiyle beğeni kazandı.



Gurman, Apple'ın da buna benzer bir yol izleyeceğini iddia ediyor: "Cihaz hazır olmaktan uzak, fakat fikir gözlüğü Apple Intelligence cihazı hâline çevirmeye dayalı. Ürün çevreyi analiz edip, giyicisine bilgi sağlasa da, gerçek artırılmış gerçeklik deneyimi sunamayacak."



Gözlüğü kullanarak fotoğraf çekilip çekilemeyeceği ise şimdilik belirsiz, Apple'ın bu konuda gizlilik ve mahremiyet endişeleri bulunuyor. Teknoloji devi, kameralara sahip AirPods üzerinde çalışmayı da sürdürüyor, yani Apple Intelligence en az bir ürüne daha yerleştirilecek.



Her iki cihazın da 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.