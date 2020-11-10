Apple M1: İşte Mac'lere güç verecek yeni işlemci

One More Thing yani Bir Şey Daha isimli etkinlik düzenleyen Apple, yılın son etkinliğini gerçekleştirdi. Yeni çözümlerini tanıtan şirketin dikkat çeken ürünlerinden biri de Apple M1 kod adıyla gelecek olan işlemci oldu.

Donanım ve yazılım uyumuyla dikkat çeken Apple M1, Apple'ın iddiasına göre kullanıcılara hayli iyi bir deneyim sunacak. 16 milyar transistör ile karşımıza çıkan işlemci, 8 çekirdek ve 4 yüksek hızlı iş parçacığına sahip. Bu haliyle Apple M1, dünyanın en hızlı CPU çekirdeği olarak tanımlanıyor.

USB 4.0 ile birlikte Thunderbolt bağlantı teknolojilerini destekleyen işlemci, ayrıca 8 çekirdekli grafik arabirimi kullanıyor. Yüksek performans sunmasının yanı sıra düşük güç tüketiminde bulunan Apple M1, 10W seviyesinde rakipleriyle karşılaştırıldığında performans konusunda neredeyse 2 kat daha iyi sonuç veriyor.

İşlemcinin yüzde 75 daha az güç tüketiminde bulunuyor olması da oldukça dikkat çekici.



Apple M1, 11 trilyon işlem kapasitesine sahip ve 16 çekirdekli yapay zeka motoru kullanıyor. iPhone ve iPad'lerde olduğu gibi uyku modundayken hızlı bir şekilde uyandırılabilen işlemci, dünyanın en hızlı entegre grafiğine sahip olan yeni işlemcisi olarak öne çıkıyor.

ARM tabanlı yeni işlemciye göre uygulamalar optimize edilirken, Mac cihazlarda iOS uygulaması çalıştırılabilmesi mümkün olacak. Geliştiriciler bu özelliği kapatabiliyor.

macOS Bigsur sürümü Apple M1 işlemciler için optimize edilmiş. Bu da kullanıcıların performans sorunu yaşamayacağını gösteriyor.