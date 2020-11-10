Apple M1 işlemci kullanan ilk MacBook Air sahnede

Apple M1 işlemcili MacBook cihazlar sahneye çıktı. Bir önceki neslinden 3.5 kat daha hızlı işlemci gücüne sahip olan yeni nesil MacBook Air, 15 saat boyunca internet siteleri arasında çalışmayı mümkün kılarken, 18 saat süreyle de video izlemeye olanak veriyor. Aktif kullanım söz konusu olduğunda bu süre 6 saate düşüyor.

Güç düğmesi aynı zamanda parmak izi okuyucu olarak görev alıyor. Daha da önemlisi bu sayede Apple Pay ile ödemeyi kolayca yapabiliyorsunuz.

Apple'ın iddiasına göre yeni MacBook Air, sınıfının en çok satan Windows dizüstü bilgisayarından üç kat daha hızlı bir yapıda bulunuyor.

Apple Silicon’u desteklemek adına Pages, Numbers ve Keynote gibi kendi programlarını güncelleme yoluna giden Apple; Lightroom'u gelecek ay, Photoshop'u ise gelecek yıl Apple Silicon için sunacak.



PEKİ YA FİYATLAR?



Yeni nesil MacBook Air'lerin Türkiye fiyatları da belli oldu. 8 çekirdekli CPU ve 7 çekirdekli GPU kullanan Apple M1 işlemci ile 256 GB depolama kapasitesi bulunan MacBook Air modeli 10.999 TL, 8 çekirdekli CPU ve 8 çekirdekli GPU kullanan Apple M1 işlemci ile 512 GB depolama kapasitesi bulunan model ise 13.699 TL fiyatla satışa çıkacak.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Gelelim M1 işlemcisi MacBook Air'in teknik özelliklerine:

– 2560 x 1600 piksel çözünürlüklü 227 PPI değere sahip ekran

– 4 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 7 veya 8 çekirdekli Apple M1 işlemcisi

– 8 GB RAM (Maksimum 16 GB)

– 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB SSD depolama seçeneği

– Güç tuşuna gömülü Touch ID sensörü

– MacOS Big Sur işletim sistemi

– 802.11ax Wi-Fi 6 wireless ağı desteği ve Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi

– 2 adet Thunderbolt/USB 4 bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi

– 30W USB-C güç adaptörü





