Apple lansmanında bir Türk: Deniz Teoman kimdir?
Deniz Teoman, Apple lansmanında dikkat çeken isim oldu. Apple'ın yeni teknolojisi MagSafe'i tanıtmak için kamera karşısına geçen Deniz Teoman, pek çok kişi tarafından ilgiyle karşılandı. Apple'da bir süredir Başkan Yardımcısı olarak görev alan Deniz Teoman, manyetik bağlantı ile şarj imkanı sağlayan donanımın geliştiricilerinden birisi olarak tanıtımı üstlendi. Peki, İPhone 12 tanıtımı esnasında pek çok kişinin hayranlıkla izlediği Deniz Teoman kimdir? İşte, o bilgiler
Apple Başkan Yardımcısı sıfatına sahip olan Deniz Teoman, 2005 yılından bu yana Apple bünyesinde görev yapıyor. Uzun yıllardır ABD'de yaşayan ve yüksek lisans eğitimini de ABD'de tamamladı.
2005 yılından bu yana Apple’da çalışan Deniz Teoman önce Macintosh bölümünde daha sonra mobil cihazlar bölümünde çalıştı. Son olarak da donanımdan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev almaya başladı.
Deniz Teoman, Apple tanıtım etkinliğinde MagSafe manyetik bağlantı teknolojisini tanıttı. MagSafe sayesinde kılıflar, kablosuz şarj plakaları ile temas sağlayarak şarj olma özelliği sağlıyor.
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