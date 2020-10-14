Apple lansmanında bir Türk: Deniz Teoman kimdir?

Apple Başkan Yardımcısı sıfatına sahip olan Deniz Teoman, 2005 yılından bu yana Apple bünyesinde görev yapıyor. Uzun yıllardır ABD'de yaşayan ve yüksek lisans eğitimini de ABD'de tamamladı.

2005 yılından bu yana Apple’da çalışan Deniz Teoman önce Macintosh bölümünde daha sonra mobil cihazlar bölümünde çalıştı. Son olarak da donanımdan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev almaya başladı.

Deniz Teoman, Apple tanıtım etkinliğinde MagSafe manyetik bağlantı teknolojisini tanıttı. MagSafe sayesinde kılıflar, kablosuz şarj plakaları ile temas sağlayarak şarj olma özelliği sağlıyor.