Apple koronavirüsün vurduğu İtalya'ya yardım edecek

Cook, kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'birlik' olmanın hiç bu kadar önemli olmadığını dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birbirimizi desteklemek hiç bu kadar önemli olmamıştı. İtalya’daki Protezione Civile’ye tıbbi malzeme de dahil olmak üzere, hayatını korumak ve kurtarmak için yorulmadan çalışan ilk kahramanlara, tıbbi personele ve gönüllülere yardımcı olmak için önemli bir bağış yapıyoruz."

Tıbbi malzeme başta olmak üzere pek çok konuda İtalya'nın yanında olduklarını bu sözlerle vurgulayan Cook, İtalya'daki vatandaşlar tarafından da büyük ilgiyle karşılandı.



Daha önce de uzun yıllar dünyanın en zengin ismi olan Bill Gates, koronavirüse karşı geliştirilecek aşı için 100 milyon dolar bağış yapmıştı. Belirtilenlere göre, 20 milyon dolarlık kısmın Dünya Sağlık Örgütü, Birleşik Devletler Hastalıkla Mücadele ve Engelleme Birimi, Çin ve hastalıkla mücadele eden diğer ülkelerdeki sağlık yetkililerine gönderileceği açıklandı.