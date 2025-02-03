Apple, kısa süre içerisinde beş yeni ürün tanıtacak!

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Apple ürünleri konusunda bu yıla biraz yavaş başladığımızı söyleyebiliriz. Ancak bahar yaklaşırken, Apple'ın beş ürününü tanıtmaya hazır olduğu belirtiliyor.

İşte bu ürünler:

iPhone SE 4



Uzun süredir hakkında dedikodular bulunan, isminden, tasarımına kadar pek çok farklı iddiaya sahip iPhone SE 4, bu baharın en büyük Apple duyurusu olabilir. iPhone SE 4'ün, serinin ilk piyasaya çıkış tarihi olan 2016'dan bu yana aldığı en büyük güncelleme olacağı belirtiliyor.



iPhone SE 4 ile home tuşuna veda edileceği ve tasarımın iPhone 14'e benzeyeceği söyleniyor. Cihaz ayrıca Apple'ın kendi modemini kullanacağı ilk iPhone olacak ve isminin de iPhone 16E olabileceği iddiaları mevcut.

iPad 11



Apple'ın en ucuz iPad'i, 2 yıl sonra ilk güncellemesini alacak ve tabii ki bunun odak noktası da Apple Intelligence desteğine sahip olması. iPad 10 tasarım değişikliğine sahip olduğu için, bu yeni nesilde tasarımda bir değişiklik olmasını beklemiyoruz.

iPad 11'in, iPhone 15 Pro ile 2023 yılında tanıştığımız A17 Pro işlemciye sahip olması bekleniyor.

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M4 işlemcili MacBook Air



Apple'ın mevcut M2 ve M3 MacBook Air modellerine 16GB RAM güncellemesi yapmasıyla, M4 işlemcili MacBook Air çok büyük bir güncelleme sayılmaz. Hatta Apple bu ürünü tanıtmak için baharı beklemeyebilir de. İşlemci değişimi dışında MacBook Air ile ilgili bir yenilik beklenmiyor.

M3 işlemcili iPad Air



iPad Air de, MacBook Air gibi bir işlemci yenilemesi yaşayacak. Muhtemelen M3 işlemciye sahip olacak iPad Air, yeni bir Magic Keyboard ile tanıtılabilir.

Akıllı ev ekranı



Apple'ın ilk ekranlı akıllı ev ürününün önümüzdeki ay tanıtılabileceği konuşuluyor. Böylece Apple'ın ilk Apple Intelligence destekli "HomePod" ürünü karşımızda olacak. 7 inçlik kare bir ekrana sahip olması beklenen ürünün ekranının, hem duvara, hem de hoparlöre takılabilmesi bekleniyor.

Bonus: Yeni AirTag gelebilir



Son olarak, önümüzdeki aylarda Apple'ın yeni ve güncellenmiş, ultra geniş bant çipe sahip AirTag tanıtması da bekleniyor.