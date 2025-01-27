Apple, "kameralı" AirPods üzerinde çalışıyor

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Apple hakkında sızdırdığı haberlerle tanınan Bloomberg'den Mark Gurman, teknoloji devinin kameralı AirPods fikri üzerinde çalışmayı sürdürdüğünü söylüyor.



Gürman'a göre, Apple gelecekte giyilebilir ürünler yelpazesine minik kameralara sahip AirPods eklemeyi istiyor. Ancak bu kameraların ne için kullanılacağına dair henüz bir bilgi yok.



Küçük kameraların fotoğraf ya da video çekmek için değil, kızılötesi sensörler olarak kullanılması mümkün.



Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo da 2024 yılı Haziran ayında paylaştığı blog gönderisinde, Apple'ın 2026 yılında kızılötesi kameralara sahip AirPods cihazların seri üretimine başlamayı planladığını yazmıştı.



Kuo, bu kamera bileşenlerinin iPhone'un Face ID tarayıcısına benzeyeceğini belirtmişti.



Kuo'ya göre kameralar, Apple Vision Pro başlıkla sunulan uzamsal ses deneyimini geliştirebilir. Kuo, bunu şu sözlerle açıklıyor: "Örneğin, bir kullanıcı Vision Pro üzerinden video izlerken bu yeni AirPods kulaklıkları taktıktan sonra, kullanıcı kafasını çevirip, bir noktaya bakınca, o noktadaki ses kaynağı ön plana çıkarak, uzamsal ses/hesaplama deneyimini iyileştirebilir."



Ayrıca, bu kameralar "jestle kontrol" seçeneği de sunabilir ve cihazın el hareketleriyle kontrol edilebilmesine olanak sağlar.



Eğer 2026 yılında seri üretime girme iddiası doğruysa, kızılötesi kameraya sahip yeni AirPods kulaklıkları 2026 ya da 2027 yılında raflarda görebiliriz.