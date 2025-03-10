Apple, kameralı AirPods konusunda ciddi

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Apple'ın, entegre kameraya sahip Airpods cihazlarını "aktif şekilde" geliştirdiği iddiası gündemde. Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre, teknolojinin bu yıl tanıtılması beklenen AirPods Pro 3'te yer alması beklenmiyor.



Yine de geliştirildiği ve belki de bir sonraki seride yer alacağı belirtiliyor, peki bu özellik ne işe yarayacak?



iPhone 16 serisi ile Apple Kamera Denetimi tuşunu sundu. Bu tuş fotoğraf çekmek ve kamera ayarlarını yapmak için son derece işlevsel. Ancak bunların yanında bir özelliği daha sağladı: Visual Intelligence.



Visual Intelligence, kullanıcının çevresindeki dünya ile ilgili daha fazla bilgi almasını sağlıyor. Gördüğünüz bir etkinlik broşürünü takviminize ekleyebilir ya da anlamadığınız bir şey hakkında ChatGPT ya da Google'dan bilgi isteyebilirsiniz.



Apple, benzer bir entegrasyonu AirPods'a da getirmek ve YZ yarışında bir adım öne geçebilmeyi hedefliyor.



AirPods'a yerleştirilecek kameralar ve yapay zekâ, dış dünyaya dair kullanıcısına daha fazla bilgi sunabilecek. Tıpkı akıllı gözlükler gibi, ancak akıllı gözlük olmadan.



Bu entegrasyon ile AirPods kullanırken Siri'ye çevrenizle ilgili sorular sorabilirsiniz ve bilgi almak için telefonunuzu cebinizden çıkarmanız bile gerekmeyebilir.



Bu özelliğin, Vision Pro'ya da faydası olacağı belirtiliyor. Özellikle de uzamsal ses konusunda fark yaratması beklenen özelliği sahip kulaklıkların en erken 2027 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.