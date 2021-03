Apple Kadın Sağlığı Araştırması’nın ilk sonuçları yayınlandı

Dönüm noktası niteliğindeki bu araştırmada döngü izleme verileri ve diğer sağlık verileri toplanarak elde edilen kapsamlı bilgiler, ABD’nin tüm eyaletleri ve bölgelerinden farklı ırk ve yaşlardaki katılımcıların doldurdukları anketlerle destekleniyor. Katılımcılar araştırmayla paylaşacakları veri türlerini kontrol edebiliyor ve bu verilerin araştırmada hangi amaçlarla kullanılacağını şeffaf bir biçimde görebiliyor.



Apple Kadın Sağlığı Araştırması’nı Harvard T.H. Chan School of Public Health bünyesinde yürüten ekip, Research uygulamasının inovatif metodolojisiyle elde ettiği verilerle yayınladığı ön araştırma güncellemesi ile kadınlara ve menstrüel semptomlarına ilişkin bilimsel analizlere öncülük ediyor. Çeşitli yaş ve ırklardaki 10.000 Amerikalı katılımcıdan elde edilen verileri içeren güncelleme, büyük ölçekli ve uzun vadeli menstrüasyon araştırmalarının kadın sağlığıyla ilgili bilimsel gelişmeleri nasıl kolaylaştıracağını ve menstrüasyonla ilgili tabuları ortadan kaldırmaya nasıl yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.



Doktorların çoğu kadınların menstrüel döngülerini genel sağlıklarına açılan önemli bir pencere olarak görse de bu konu dikkat çekici ölçüde az araştırılıyor. Menstrüasyonla ilgili tıbbi araştırmalar bugüne kadar genellikle küçük ölçekli çalışmalarla sınırlı kalıyor ve nüfusun büyük kısmını temsil edemiyordu. Somut bilimsel veriler olmadan, kadınların menstrüel semptomları tarih boyunca ya görmezden gelindi ya da aşırı tepki veya aşırı hassasiyet olarak adlandırılarak hafife alındı.



Research uygulaması aracılığıyla yürütülen Apple Kadın Sağlığı Araştırması, ABD’deki kadınları iPhone’larını ve varsa Apple Watch’larını kullanarak bu araştırmaya katılmaya davet ediyor.

“Bu bulgular, regl semptomlarını doğrulamaya ve bunların küçük görülmesini engellemeye bir adım daha yaklaşmamızı sağlıyor.” diyen Apple’ın Sağlıktan sorumlu başkan yardımcısı Dr. Sumbul Desai sözlerine şöyle devam ediyor: “Harvard Chan’daki araştırmacılar, bu önemli konuda alanının önde gelenlerinden oluşuyor. Research uygulaması aracılığıyla çalışmalarına destek olmaktan ve çabalarını ölçeklendirmeye yardımcı olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”



Araştırma ekibi ön veriler üzerinde çalışmaya devam ederek kullanılan yöntemleri de içeren ayrıntılı bir analizi akran denetimi yapılması ve bilimsel bir dergide yayınlanması için hazır hale getirecek.



Araştırmanın başında yer alan ve Harvard Chan School’da çevre, üreme ve kadın sağlığı üzerine öğretim üyeliği yapan Dr. Shruthi Mahalingaiah “Bugün paylaştığımız veriler, ülkedeki kadınların çeşitli menstrüel semptomlar konusunda ortak deneyimler yaşadığını ve doğal olarak her ay yaşanan bu olgu hakkında daha fazla tartışma olması gerektiğini gösteriyor. Uzun vadeli, temel oluşturan bir veri seti oluşturmak amacıyla çalışmaya devam ederek ileride yapılacak yeni araştırmalara ilham vermek istiyoruz.” diyor.



Türünün ilk örneği olan Apple Kadın Sağlığı Araştırması, menstrüel döngülerin ve polikistik over sendromu, kısırlık ve menapoz gibi çeşitli sağlık durumlarıyla bağlantılarının daha iyi anlaşılmasını hedefliyor. ABD’deki iPhone ve Apple Watch kullanıcıları, Research uygulamasını indirerek Harvard T.H. Chan School of Public Health ve NIH Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü (NIEHS) ile birlikte gerçekleştirilen araştırmaya katılabilirler. Katılımcıların en az 18 yaşında (Alabama ve Nebraska’da en az 19 yaşında, Porto Riko’da en az 21 yaşında) olmaları ve hayatları boyunca en az bir kez regl olmuş olmaları gerekir.