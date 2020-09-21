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Teknoloji
Haber Giriş: 21.09.2020 - 10:58 | Son Güncelleme:

Apple isminin geçtiği şüpheli web sitelerinin sayısı katlanarak artıyor

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Apple isminin geçtiği şüpheli web sitelerinin sayısı katlanarak artıyor
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Siber güvenlik uzmanları, 2020'nin ilk sekiz ayında siber suçluların Apple kullanıcılarını hedeflemeye yönelik ilgisinin giderek arttığını keşfetti; dünya genelinde kendisini Apple ile ilişkiliymiş gibi gösteren ve içinde "Apple" kelimesi bulunan 100'den fazla şüpheli alan adı tespit edildi. Özellikle Eylül 2020'de bu kaynakların sayısı hızla arttı ve 9 Eylül'de sayıları 700'ün üzerine çıktı. Gerçek sayı ise bundan çok daha fazla olabilir.

Şüpheli alan adlarında yer alan hizmetlerin bir kısmı kullanıcılara kayıp telefonlarını bulmayı teklif ediyor, diğerleri Apple hesabına yeniden erişim kazandırmayı vaat ediyor, bir kısmı da resmi Apple destek hizmetini taklit ediyor. Bunlar genellikle Apple hesap bilgilerini çalmak için tasarlanan sahte sitelerden ibaret.

Genelde sadece bir kapak sayfasına sahipler, vaat edilen işlevi yerine getirmiyorlar ve engellendiğinde hemen bir başkası aktif hale geçiyor.

Kaspersky'nin önde gelen içerik analisti Tatiana Sidorina, tuzağa düşmek istemeyen kullanıcılara şu önerilerde bulunuyor: “Herhangi bir ilgi çekici habere veya son derece cömert teklif ve promosyonlara şüpheyle yaklaşın. Mesajlarınızı güvenilir kaynaklardan kontrol edin. Şüpheli e-postalardaki, mesajlaşma programlarındaki veya sosyal ağlardaki bağlantıları takip etmeyin. Güncel spam ve kimlik avı veritabanına sahip güvenlik çözümleri kullanarak web sitelerinin gerçekliğini kontrol edin.”

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