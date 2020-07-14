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Teknoloji
Haber Giriş: 14.07.2020 - 15:35,Son Güncelleme:

Apple, iPhone sahiplerine 25'er dolar ödeyecek

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Apple, iPhone sahiplerine 25'er dolar ödeyecek
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Apple, iPhone'ları bilinçli olarak yavaşlattığı iddiasıyla ortaya çıkan BatteryGate davası sonuçlandı; şirket ABD genelinde belirlenen iPhone modelleri kapsamında toplamda 500 milyon dolar ödeme yapacak.

Apple'ın eskiyen iPhone modellerini yavaşlattığı iddiaları üzerine ABD'de açılan davada beklenen karar çıktı. Teknoloji devi Apple, iPhone'larla ilgili bir süredir devam eden davada mahkeme ile anlaşarak kullanıcılara 500 milyon dolar ödeme yapacak. Bu da kullanıcı başına 25 dolar ödenmesi anlamına geliyor.

HANGİ iPHONE MODELLERİNE ÖDEME YAPILACAK?

Dava sonucunda Apple; iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE ve iPhone 7 kullananlara 25'er dolar ödeme yapacak.

TÜRKİYE'DE DE APPLE ÖDEME YAPACAK MI?

Apple'ın davası ABD'de görüldüğünden şimdilik sadece ABD'deki iPhone kullanıcıları 500 milyon dolardan kendi payına düşeni alacak. Türkiye özelinde bir karar söz konusu değil.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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