Apple iPhone 17 maketleri sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±!

Apple'ın bu yılın sonlarında tanıtması beklenen iPhone 17 serisi telefonların maketleri sosyal medyada sızdırıldı.

Sızdırılan görüntüler, şirketin özellikle iPhone 17 Air için ilginç bir tasarım tercihine yöneldiğini gösteriyor.

Sızıntılar, Sonny Dickson'a ait ve çıkacak olan dört iPhone modelinin maketlerinin fotoğraflarını içeriyor. Bu maketler çoğunlukla aksesuar üreticileri tarafından ölçüm amacıyla kullanılıyor.

Here’s your first look at the iPhone 17 dummies, Thoughts? pic.twitter.com/WnOjD71Iba