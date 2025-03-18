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Apple iPhone 17 maketleri sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±!

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#Apple#TanÄ±tÄ±m EtkinliÄŸi#Ä°phone 17
Apple iPhone 17 maketleri sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 18, 2025 10:28

Apple'Ä±n bu sonbahar tanÄ±tacaÄŸÄ± telefonlarÄ±n maketleri sosyal medyaya sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶re Apple ilginÃ§ bir tasarÄ±m tercih etmiÅŸ. Plus modellerinin ise tarih olacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor.

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Apple'Ä±n bu yÄ±lÄ±n sonlarÄ±nda tanÄ±tmasÄ± beklenen iPhone 17 serisi telefonlarÄ±n maketleri sosyal medyada sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±.

SÄ±zdÄ±rÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, ÅŸirketin Ã¶zellikle iPhone 17 Air iÃ§in ilginÃ§ bir tasarÄ±m tercihine yÃ¶neldiÄŸini gÃ¶steriyor.

SÄ±zÄ±ntÄ±lar, Sonny Dickson'a ait ve Ã§Ä±kacak olan dÃ¶rt iPhone modelinin maketlerinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± iÃ§eriyor. Bu maketler Ã§oÄŸunlukla aksesuar Ã¼reticileri tarafÄ±ndan Ã¶lÃ§Ã¼m amacÄ±yla kullanÄ±lÄ±yor.Â 

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin maketleri Ã¼zerinde, modellerin boyutlarÄ± da yazÄ±yor.

Apple'Ä±n iPhone Plus modelinin yerine geÃ§mesi beklenen iPhone 17 Air modeli de bu maketler sayesinde doÄŸrulanmÄ±ÅŸ oluyor.

Apple iPhone 17 maketleri sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±

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Maketin Ã¼zerinde yazan bilgilere gÃ¶re, iPhone 17 Air'in uzunluÄŸu 156,187 mm, geniÅŸliÄŸi 74,71 mm ve yÃ¼ksekliÄŸi ise 5,65 mm olacak.

Yani iPhone 17 Air, 7,96 mm olacaÄŸÄ± iddia edilen iPhone 17'den 2,31 mm daha ince bir cihaz olacak.

Apple iPhone 17 maketleri sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±

iPhone 17 Pro ve Pro Max'in kalÄ±nlÄ±klarÄ± ise 8,75 mm.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerdeki ilginÃ§ tasarÄ±m tercihi ise, iPhone 17 Air'in arkasÄ±nda yer alan tek uzun parÃ§a halindeki kamera Ã§Ä±kÄ±ntÄ±sÄ±.

Apple iPhone 17 maketleri sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±

Ãœzerinde tek bir lensin yer aldÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ntÄ±, tarz olarak Google'Ä±n Pixel 9 serisi telefonlarÄ±nda yer alan Ã§Ä±kÄ±ntÄ±lara bir hayli benziyor.

iPhone 17 modelinde ise kamera Ã§Ä±kÄ±ntÄ±sÄ± telefonun arkasÄ± boyunca uzanmÄ±yor, sadece kÃ¼Ã§Ã¼k bir alanÄ± kaplÄ±yor.

Tabii ki bu maketlerin gerÃ§ek olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Apple'Ä±n muhtemelen EylÃ¼l ayÄ±nda dÃ¼zenleyeceÄŸi iPhone 17 tanÄ±tÄ±m etkinliÄŸine kadar bilemeyeceÄŸiz.

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Apple iPhone 17 maketleri sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±

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#Apple#TanÄ±tÄ±m EtkinliÄŸi#Ä°phone 17

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