Apple, iPhone 17 ile video kameraları hedef alacak!

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Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre, Apple bu yılın sonunda piyasaya çıkması beklenen iPhone 17 Pro modelleri için video kayıt geliştirmelerine odaklanmayı planlıyor.



Şirket daha önceden ağırlığını fotoğrafçılığa veriyordu, ancak şimdi odağın videoya kayması güzel bir gelişme olabilir. Apple bu konuda o kadar iddialı ki, Gurman'ın deyimilye "kameranızın yerini almak istiyor".



Bir süredir en iyi mobil kamera sistemine sahip olmak için geliştirmelerini sürdüren şirket, artık video alanında da önemli geliştirmeler sunmayı planlıyor.



Gurman, Apple'ın 2025 iPhone serisi için hedefinin, vlogger/videologger topluluğunu ve diğer içerik üreticilerini, işlerini yapmada iPhone kullanmaya çekmek olduğunu söylüyor.



Yani, teknoloji devinin hedefi, içerik üreticilerin, özellikle de video içeriklerini hazırlarken kameraya değil, iPhone'larına güvenmesini sağlamak.



Gurman'ın haberi, Apple'ın iPhone 17 Pro'nun video yeteneklerini nasıl geliştireceğine dair fazla detay içermiyor, ancak muhtemelen yakın gelecekte daha fazla sızıntı ile daha fazla şey bileceğiz.