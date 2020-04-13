Apple Haritalar, koronavirüs testi yapılan merkezleri gösterecek

Koronavirüs, tüm dünyada etkisini artırarak devam ederken, teknoloji şirketleri de bu pandemi sonrasında özel çözümler geliştirmeye başladı. Apple ise, Haritalar uygulaması özelinde COVID-19 testi yapılan merkezleri kullanıcılarla paylaşmaya başlayacak. Bu da test yaptırmak isteyenlerin zaman kaybetmeden kendilerine en yakın merkeze gidebilmesine imkan verecek.

Apple, bu özelliğini aktif etmeden önce başvuru topluyor. Kendilerini test merkezi olarak gösteren ve bu konuda Apple'a geri bildirimde bulunan merkezler, haritalarda özel olarak işaretlenecek.



Apple Haritalar üzerinde COVID-19 Test Sitesi kartı ile bu merkezlerin görüntülenmesi beklenirken, harita üzerinden kullanıcılar bu merkezlerin adını, türünü, adresini, telefon numarasını ve de web sitesini öğrenebilecek.

İlk etapta ABD'yi kapsayacak olan özelliğin ülke dışında aktif olup olmayacağı ise henüz belli değil.



