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Teknoloji
Haber Giriş: 13.04.2020 - 09:39,Son Güncelleme:

Apple Haritalar, koronavirüs testi yapılan merkezleri gösterecek

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Apple Haritalar, koronavirüs testi yapılan merkezleri gösterecek
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Apple'ın popüler uygulamalarından Apple Haritalar, koronavirüs salgını sonrası bu kez virüs testi yapılan merkezlerin yerini göstermeye başlıyor.

Koronavirüs, tüm dünyada etkisini artırarak devam ederken, teknoloji şirketleri de bu pandemi sonrasında özel çözümler geliştirmeye başladı. Apple ise, Haritalar uygulaması özelinde COVID-19 testi yapılan merkezleri kullanıcılarla paylaşmaya başlayacak. Bu da test yaptırmak isteyenlerin zaman kaybetmeden kendilerine en yakın merkeze gidebilmesine imkan verecek.

Apple, bu özelliğini aktif etmeden önce başvuru topluyor. Kendilerini test merkezi olarak gösteren ve bu konuda Apple'a geri bildirimde bulunan merkezler, haritalarda özel olarak işaretlenecek.

Apple Haritalar, koronavirüs testi yapılan merkezleri gösterecek

Apple Haritalar üzerinde COVID-19 Test Sitesi kartı ile bu merkezlerin görüntülenmesi beklenirken, harita üzerinden kullanıcılar bu merkezlerin adını, türünü, adresini, telefon numarasını ve de web sitesini öğrenebilecek.

İlk etapta ABD'yi kapsayacak olan özelliğin ülke dışında aktif olup olmayacağı ise henüz belli değil.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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