Apple gizli parti uygulamasını yayından attı

Vybe Together, kullanıcıların ev partilerini organize etmesini kolaylaştıran bir yol sunuyordu. Ancak pandemi sürecinde yoğun ilgi görmeye başlayan uygulama, Apple'ın da radarına yakalandı ve uygulama mağazası App Store'dan tamamen kaldırıldı.

Uygulamanın geliştiricisinden yapılan açıklamada Vybe Together'ın küçük partiler için tasarlandığı belirtilirken, gerçekte elbette durum çok daha farklı ve onlarca, yüzlerce kişiyi küçük bir evde buluşturan bir uygulama dönüşüyor.

Ancak Vybe Together, yalnız değil. App Store, Google Play Store ve App Gallery gibi uygulama mağazalarında bu tip uygulamalara sıkça rastlayabiliyorsunuz.

Apple ise amacı dışında kullanılan ve kural ihlali yapan uygulamaları tamamen ortadan kaldırmayı planlıyor.

App Store, yüz binlerce uygulamaya ev sahipliği yapan bir uygulama mağazası. Her çeşit uygulamaya rastlayabilirsiniz. Her ne kadar uygulamalar Apple'ın yoğun denetimi altında olsa da, bazı durumlarda uygulamaların kural ihlali söz konusu olabiliyor ve Apple uygulamanın popülaritesine bakmaksızın yayından kaldırma yoluna gidiyor.