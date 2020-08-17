Apple Fornite'ı yasakladı: Spotify ve Facebook karşı çıktı

Geçtiğimiz günlerde Fortnite için önemli bir güncelleme yayınlayan Epic Games, oyun içi alım sisteminde Apple ve Google'ı aradan çıkarıp kendi sistemini oyuna dahil etti. Böylece oyun içi alımlardan komisyon alan Apple ve Google'ın önü alınırken, Epic Games doğrudan bu parayı kendisine çekmeye başladı. Ancak bu durum karşısında sessiz kalmayan Apple, Fortnite'ı App Store'dan apar topar kaldırdı. Apple'ın bu hamlesinden sonra çok geçmeden Google da benzer bir adım attı, Google Play Store'dan oyun yayından kaldırıldı.



Epic Games, yaşanan bu gelişmelerin ardından Apple'ı mahkemeye vermeye hazırlanırken, Apple ise daha uzlaşmacı bir tavır içinde ve masaya oturulup konunun çözülmesinden yana.



Ancak Apple'ın bu hamlesine sert tepki gösterenler de var. Apple'ın büyük oranda komisyonlar alarak haksızlık yaptığını savunan Spotify'ın ardından bu kez Facebook'tan tepki gecikmedi.

Küçük işletmelerin sayfalarında aşçılık, egzersiz ve yoga gibi ücretli çevrimiçi etkinlikler düzenlemesine imkan veren yeni bir etkinlik özelliği üzerinde çalışan Facebook, bu ücretli etkinlikleri koronavirüs nedeniyle mali olarak zorlanan küçük işletmelere destek olmak için geliştiriyor; dolayısıyla buradan elde edilecek gelirlerden 1 yıl boyunca komisyon alınmayacağını belirten şirket, bunun için ödemelerin Facebook Pay üzerinden yapılmasını talep etse de bu isteğinin App Store politikalarına takılmasından yana dertli.



Özetle Facebook, Faceook Pay özelliğini sisteme dahil ederek üreticilere destek olmak ve ücretlerini karşılamak isterken Apple'ın alacağı komisyon için buna yanaşmaması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtiyor ve Apple'ın bu tutumuna tepki gösteriyor.



