Apple, Dünya Kadınlar Günü’nü böyle kutladı

Vanessa Hakkında: St. Louis’de yaşayan Vanessa Charlot, ağırlıklı olarak siyah beyaz fotoğraflar çeken bir belgesel fotoğrafçısı. Vanessa, kolektif insan deneyiminin değişmezliğini araştırıyor ve bileşimsel hiyerarşiyi(compositional hierarchy) alt üst etmeyi amaçlıyor. Maneviyat, sosyoekonomik sorunlar ve cinsellik/cinsiyet ifadesi gibi konulara odaklanan çalışmaları, baskıcı bir bakıştan uzak, farklı insan varoluşlarının görsel temsillerini yaratıyor.



“Bir kadın fotoğrafçı olarak her zaman, nesiller arası kadın aile reislerini ve onların zor zamanlarda aile bağlarına nasıl şekil verdiğini düşünüyorum. Siyahi ailelerde büyükanneler, geçmişten bu yana temel bir yapı taşı ve ailenin vazgeçilmezi olarak görülüyor. Sevgiye, konfora, dayanıklılığa ve bilgeliğe onlar aracılığıyla ulaşılabileceğine inanılıyor. Kadınların görünüşü, toplum içinde sahip oldukları değere ayrılmaz bir şekilde bağlı. Bu nedenle kadınlar yaşlandıkça, kamusal alanlarda sesleri ve yüzleri pek fazla öne çıkmıyor. Ancak başta yaşlanan kadınlar olmak üzere bu kadınların hepsinden sorumluluklarını hâlâ yerine getirmeleri bekleniyor.”



“İşim, hayatı her yönüyle insanlaştıran görüntüleri belgelemek ve üretmek olduğu için iPhone kullanmanın çeşitli avantajları var. iPhone 12 Pro Max’im iş için kullandığım bir araca dönüştü. Büyük bir kamerayla insanların dikkatini dağıtmadan veya doğallığını bozmadan, özgün tarzım haline gelen ham, gerçek ve samimi sahneleri yakalayabiliyorum. Benimle birlikte diğer birçok fotoğrafçı için kamera, gücü temsil eden bir araç.”



Celia hakkında: And folkloru ve Peru’nun kırsal bölgelerinde hakim olan geleneklerle geçen, kültürel bakımdan zengin çocukluk yıllarından ilham alan Celia D. Luna, Miami’de yaşayan bir moda ve portre fotoğrafçısı. Celia, renkli ve anlatıma dayalı yaklaşımıyla farklı kültürleri ve güçlü kadınları mercek altına alıyor.



“Kız kardeşliği anlatmak ve kadınları Toprak Ana kadar ihtişamlı bir şekilde fotoğraflamak istedim. Çünkü çoğu kadının bebek beklerken geleceğin getireceklerini daha iyi anladığını fark ettim. Taşıdıkları bebek için en iyisini isterken, Toprak Ana’ya iyi bakmakla ilgili kaygıları da yoğunlaşıyor. Öylesine büyük bir şeye iyi bakmak, ancak birlikte, yardımlaşmayla altından kalkılabilecek bir iş.”



“iPhone 12, hiçbir ayar yapmaya gerek olmadan ortamdaki doğal ve canlı renkleri ve kum tanelerinden mankenlerin saçının dokusuna kadar detayları yakalamayı başardı. Sadece hafif düzenlemelerle rötuşlayınca fotoğraflarım sıcak ve biraz da çarpıcı bir hale geldi.”



Karolina hakkında: Montreal’de yaşayan Karolina, Avrupa’da büyümesi nedeniyle çok küçük yaşta çevresindeki farklı kültür ve dillerden etkilenen bir içerik üreticisi ve fotoğrafçı. Karolina L’Oreal, Gucci Beauty ve Ralph Lauren gibi markalarla çalıştı.



“Hâlâ ağırlıklı biçimde erkek fotoğrafçıların egemenliğindeki bir sektörde çalışan bir kadın fotoğrafçı olarak, kendi alanımdaki diğer kadın yaratıcıların hikayelerini keşfetmeyi amaçlıyorum. Nereden yola çıktıklarını, markalarını nasıl oluşturduklarını, dünyayı nasıl gördüklerini araştırıyorum. Olağanüstü yetenekli müzisyen Shah Frank ile stüdyoda bir gün geçirdim. Enerjisinin ve yeteneğinin bulaşıcı olduğunu söyleyebilirim.”



“iPhone 12 Pro Max ile Frank’i siyah beyaz fotoğraflamaya karar verdim. Frank’in, stüdyoda etrafında bulunan birçok erkek arasında sergilediği güçlü varlığı yansıtmak istiyordum. Ultra Geniş kamera, büyük değişimler yaratan bir özellik. Sahneyi ve Frank’in çevresiyle kurduğu etkileşimi her şeyiyle yakalamama imkan tanıdı. Aşağıdan ve yukarıdan ilgi çekici açılarla çekim yapabilmekten hoşlandım.”

Rocío hakkında: Uzmanlık alanı turizm ve doğa fotoğrafçılığı olan Rocío’nun tarzı, kullandığı renklerin yumuşaklığı ve doğal ışık ve gölgelerin yanı sıra çalışmalarına tüm duygularını aktarabilmesiyle öne çıkıyor.



“Normalde doğa fotoğrafları çekiyorum veya modellerle çalışıyorum. Ancak otoportreler beni gerçeklikle yüzleşmeye ve kendimi bulmaya zorluyor. Fotoğrafçılık sanatında daha duygusal ve kadınsı bir bakış açısıyla varlık göstermeyi, gördüklerimdense hissettiklerimi fotoğraflamayı seviyorum. iPhone’um da tam olarak bunu yapmama olanak veren bir araç. Geniş kameranın yüksek miktarda ışık alabilmesi sayesinde, bu fotoğrafı yalnızca penceremden içeri giren ışığı kullanarak çektim. Sonuçta, gölgelerin oluşturduğu bu güzel kontrast ve tüm fotoğrafta gördüğümüz gerçeğe çok yakın renkler ortaya çıktı.”



“İşimin, sanatı bir ifade biçimi olarak kullanmak olduğuna inanıyorum. Bu, erkeklerin egemen olduğu bir sektörde diğer kadın fotoğrafçılara güç vermeyi ve onları kendi etraflarındaki kadınları da yüceltmeye teşvik etmeyi amaçlayan bir iş. Kadın olarak yaratabileceklerimizin sınırı yok. Gerçek gücümüz de buradan kaynaklanıyor.”



Noura hakkında: Noura henüz 11 yaşındayken babasının film kamerasıyla doğa fotoğrafları çekmeye başladı. Şimdiyse modern mimariden ve BAE’nin yerel kültüründen ilham alıyor.



“Bu seride amacım, ilham verici kadınları güçlü anlarında fotoğraflamaktı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin ilk opera sanatçısı Fatima Alhashmi olağanüstü sesiyle bizleri büyülemediği zamanlarda piyano veya çello çalarak kendine hayran bırakıyor. Daha önce erkeklerin hakimiyetinde olan müzik alanında yükselen Alhashmi, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki kız çocuklarına müzikle ilgili hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham veriyor.”



“Bu fotoğraf için iPhone 12’deki Ultra Geniş kamerayı kullandım. Bu kamera sahnenin tüm detaylarını fotoğrafa dahil ederek görkemli bir etki yaratıyor. Ekstra kapsam, fotoğrafın izleyicisinin Noura’yla samimi bir bağ kurmasını sağlıyor. Aynı zamanda izleyiciye, sahnenin perde arkasına ait olduğu hissini veriyor.”



Julia hakkında: Rusya’da doğup büyüyen ve şu anda Los Angeles’ta yaşayan Julia, Louis Vuitton ve Chanel gibi önde gelen moda markaları için fotoğraflar çekti. Julia’nın fotoğrafçılık tarzı, atmosferik ve sofistike bir renk yelpazesinin yanı sıra açık ve net şekillere odaklanıyor.



“Hepimizin, eşit şekilde değerini bilmemiz gereken kadınsı ve erkeksi taraflarımız var. Ben kendimi daha çok bir kız çocuğu gibi hissetmekle bir erkek çocuğu gibi hissetmek arasında sürekli gidip geliyorum. Bu projede, her gün karşılaştığımız nesneleri fotoğraflamak için renk paletinin cinsiyetlerle en çok ilişkilendirilen iki rengi pembe ve maviyle oynadım. Bu nesnelerin renkleri birbirine karışıyor ve biraz çizgi dışına çıkıyor. Böylece asıl rengin hangisi olduğunu tam olarak anlayamıyorsunuz. Bu akışkanlık fikrini seviyorum. Tıpkı gökyüzünün öğleden sonra mavi olup günbatımında pembeye dönmesi gibi, insanlar da belirli noktalarda kendilerini farklı hissedebilir ve farklı görünebilirler. İnsanların haklı mı yoksa haksız mı, doğal mı yoksa yapay mı olduğu üzerine uzun uzadıya düşünmek yerine onların ve taşıdıkları güzelliklerin keyfine varabileceğimizi düşünüyorum.”



“Post prodüksiyon sırasındaki tüm düzenlemelerimi yaparken sadece iPhone kullandım. Fotoğraflar uygulamasındaki yerleşik ayarlardan yararlanarak genel pürüzleri azalttım, kişiselleştirilmiş bir dokunuş eklemek için filtre uyguladım. Fotoğrafları tarayarak ve katmanları manuel olarak düzenleyerek gerçekleştirdiğimiz son derece karmaşık görüntü işleme süreçlerinden aklımıza gelen her şeyi yalnızca iPhone ile yaratabildiğimiz bugünlere ne kadar hızlı geldiğimizi düşününce çok şaşırıyorum.”

APPLE MUSİC VE APP STORE DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜ TÜRKİYE'DEN GÜÇLÜ KADINLAR İLE KUTLUYOR

Apple Music, müzik dünyasının önde gelen kadınlarının gücünü, cesaretini ve kardeşliğini, onlara ait şarkı ve hikayeleri ön plana çıkararak kutluyor. Apple Music, rekorlar kıran, listelerde ilk sıralarda yer alan, gerek yaptıkları işler ve yarattıkları pozitif değişim gerek pop kültürü ve ötesinde bıraktıkları etkilerle ilham kaynağı olan, kendi alanlarında lider kadınları Mart ayı boyunca öne çıkaracak.

Öncü Kadınlar Çalma Listeleri

Ayın başından itibaren Apple Music’te, dünyaca tanınmış sanatçı ve fikir önderlerinin kendilerine ilham veren kadınlara ait favori şarkılarıyla hazırladığı 20 farklı global “Öncü Kadınlar” çalma listesi yer alacak. Apple Music’teki “Öncü Kadınlar” koleksiyonunda Amy Lee, Arlo Parks, Cara Delevingne, Cardi B, Carly Pearce, Caroline Shaw, Celeste, Diane Warren, Jazmine Sullivan, Karol G, Kim Ng, Linda May Han Oh, Loretta Lynn, Remi Wolf, Romy, ROSÉ, Saweetie, St. Vincent, Tasha Cobbs Leonard, Yola ve Zoe Wees tarafından hazırlanan çalma listeleri bulunuyor.

Apple Music ayrıca tüm dünyadan 40 farklı yerel sanatçıya da yer vererek bu sanatçıların seslerini ve yaşadıkları bölgelerde müzik alanında yarattıkları etkileri öne çıkarıyor.



Gülsin Onay piyano çalmaya üç yaşında başladı ve altı yaşındayken TRT’de ilk resitalini verdi. Özel bir devlet bursu desteğiyle Ahmed Adnan Saygun ve Mithat Fenmen’den ders aldı ve ardından Paris’te Pierre Sancan, Monique Haas ve Nadia Boulanger gibi öğretmenlerle çalıştı. 16 yaşında Paris Konservatuarı’ndan mezun olan Onay, prestijli “Premier Prix du Piano” ödülüne layık bulunduktan kısa bir süre sonra aralarında Marguerite Long-Jacques Thibaud (Paris) ve Ferruccio Busoni’nin (Bolzano) de bulunduğu önemli uluslararası yarışmalarda da ödüller kazandı. Bu dönemin ardından Gülsin Onay, Venezuela’dan Japonya’ya, bütün kıtalarda 80 ülkeyi kapsayan tam anlamıyla uluslararası bir kariyere sahip oldu. Amsterdam’daki Concertgebouw, Berlin Filarmoni Konser Salonu, Viyana’daki Konzerthaus, Londra’daki Kraliçe Elizabeth Konser Salonu ve Wigmore Konser Salonu, Paris’teki Salle Gaveau, Washington DC Ulusal Sanat Galerisi ve New York Miller Tiyatrosu gibi dünyanın en büyük müzik merkezlerinde konserler verdi. Dresden Staatskapelle, Filarmoni Orkestrası, İngiliz Oda Orkestrası, Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Japonya Filarmoni Orkestrası, Münih Radyosu Senfoni Orkestrası, St Petersburg Filarmoni Orkestrası, Tokyo Senfoni Orkestrası, Varşova Filarmoni Orkestrası ve Viyana Senfoni Orkestrasının da aralarında bulunduğu önde gelen orkestralarda solist olarak performans sergiledi. Onay’ın birlikte performans sergilediği orkestra şefleri arasında Vladimir Ashkenazy, Erich Bergel, Michael Boder, Andrey Boreyko, Jorg Faerber, Vladimir Fedoseyev, Edward Gardner, Neeme Jarvi, Emmanuel Krivine, Ingo Metzmacher, Esa-Pekka Salonen, Jose Serebrier, Vassily Sinaisky, Stanislaw Wislocki ve Lothar Zagrosek bulunuyor. Gülsin Onay; Berlin, Varşova, Granada, Mozartfest Würzburg, Newport, Schleswig-Holstein, Singapur ve İstanbul dahil olmak üzere birçok festivale katıldı.



Gülsin Onay, tüm dünyada 20. yüzyılın en önemli Türk bestecilerinden biri olan Ahmed Adnan Saygun’un müzik eserlerinin yorumlayıcısı olarak tanınıyor. Ahmed Adnan Saygun’un eserleri Onay’ın konserlerinde ve kayıtlarında ağırlıklı şekilde yer alıyor. Saygun’un Gülsin Onay için bestelediği 2. Piyano Konçertosu da Türkiye ve diğer ülkelerde ilk kez Onay tarafından seslendirildi. Gülsin Onay için eser besteleyen diğer çağdaş besteciler arasında Hubert Stuppner, Denis Dufour, Jean-Louis Petit, Muhiddin Dürrüoğlu-Demiriz, Marc-André Hamelin ve Bujor Hoinic bulunuyor.



Gülsin Onay profesyonel müzik kariyerinin dışında, hayır amaçlı faaliyetleri, düzenlediği etkinlikler, öğretmenlik çalışmaları ve yaptığı yayınlarla her zaman klasik müziğin yorulmak bilmeyen bir destekçisi oldu. 2003’ten bu yana UNICEF için “İyi Niyet Elçisi” olarak çalışan sanatçı, kurumun faaliyetlerini desteklemek ve tanıtmak için düzenli olarak hayır amaçlı konserler veriyor. Aynı zamanda kuruluş yılı olan 2004’ten beri Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’ne Sanat Danışmanı olarak destek sağlıyor. Genç müzisyenlerin gelişimine katkıda bulunmakla özellikle ilgilenen Gülsin Onay, 400’den fazla öğrenci yetiştirdi. Gülsin Onay sanatı konu alan radyo ve televizyon programlarına düzenli olarak katkı sağlıyor ve 2017’den bu yana TRT’de her hafta “Gülsin Onay’la R-3 Atölyesi” adlı programı hazırlayıp sunuyor.

Müzik Listelerinde Konuk Sanatçılar ve DJ Miksleri

Popüler Apple Music çalma listeleri, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle aralarında olağanüstü sanatçıların bulunduğu özel konuklar tarafından hazırlanacak. Ariana Grande Who Runs the World için, tabuları yıkan kadınların imzasını taşıyan 100’den fazla favori şarkısını özenle seçti.Chloe x Halle’den Chloe Bailey, R&B dünyasının güçlü kadınlarının yer aldığı High Maintenance çalma listesini hazırladı. Dee Dee Bridgewater ise her dönemden caz eserlerini kapsayan Singers Delight’ta konuk editör olarak karşımıza çıkıyor. Apple Music, dans alanında house ve techno müziğin önde gelen kadın isimlerinin imzasını taşıyan ve Logic1000’in yoğun dokulara sahip seslerinden Honey Dijon’ın enerji dolu club parçalarına kadar uzanan DJ miksleri sunacak.

Orijinal İçerikler

Apple Music’te çeşitli orijinal kısa filmler yayınlanacak. Temsil edilme, güç ve kız kardeşlik konularına odaklanan Women Making History’de Megan Thee Stallion, Katy Perry, Erykah Badu ve Brandi Carlile gibi müzik dünyasının önde gelen kadınları yer alıyor. Perde arkasındaki şarkı yazarları ve prodüktörleri mercek altına alan yeni Behind the Boards serisinde, Starrah, Teddy Geiger ve Lauren D’Elia verdikleri samimi röportajlarda kendilerini sanatlarında geliştirirken yaşadıkları deneyimleri paylaşıyor ve müzik sektöründe çalışmak isteyen genç kızlara tavsiyelerde bulunuyor.

Apple Music Radyosu ve Apple Music TV

8 Mart’ta Apple Music Radyosu’nda ve Apple Music TV’de 24 saat boyunca kesintisiz olarak inanılmaz kadın müzisyenlerin seslerine ve hikayelerine yer verilecek. Apple Music 1, Hits ve Country radyolarında, 30’dan fazla yepyeni orijinal programın Issa Rae, Shania Twain, Ciara, Alanis Morissette, Estelle, Cuppy, Ray BLK ve The Shires’ın ev sahipliğinde, Missy Elliott, Andra Day, Saweetie, Shirley Manson, Rita Ora, Kelsea Ballerini, Little Big Town, Diane Warren, Starrah, Ali Tamposi, Kacey Jo ve daha birçok özel konuğun katılımıyla gerçekleştirilecek özel Dünya Kadınlar Günü bölümlerini dinleyebilirsiniz.

Apple Music TV’de Ariana Grande, Beyoncé, Lady Gaga, Billie Eilish, Karol G, Nicki Minaj, Dua Lipa’nın yanı sıra Tate McRae, Foushée, Zoe Wees, Tones and I, Arlo Parks ve Romy gibi yeni sanatçıların da müzik videoları yayınlanacak.