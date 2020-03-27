Apple, değeri 3200 TL'yi bulan uygulamalarını ücretsiz yaptı

Apple, koronavirüs nedeniyle evinde vakit geçirenler için sürpriz bir jest yaptı. Değeri 500 doları bulan Final Cut Pro X ve Logic Pro X'i 90 günlüğüne bedava yaptı. Kullanıcılar, bu süre boyunca iki uygulamayı da kullanarak kendilerini geliştirebilecek, yaratıcılıklarını konuşturabilecek.

Final Cut Pro X, halihazırda 30 günlük bir deneme sürümüne sahip bir uygulama ve ücretsiz denenebiliyor. Ancak Logic X Pro ilk kez ücretsiz hale geliyor.

Final Cut Pro X nedir?

Final Cut Pro X, ilk defa Macromedia Inc. tarafından geliştirilen ve daha sonra gelişimini Apple’ın üstlendiği, bağımsız klip yapımcılarına düzenleme, işleme ve videoyu birçok farklı dosya formatına dönüştürme imkanı sunan popüler bir video klip düzenleme ve oluşturma programı.

Logic X Pro nedir?

Logic Pro X, Logic'in şimdiye kadarki en ileri düzey sürümü. Profesyonel müzik yapımı, düzenleme ve miks işlemleri için gelişmiş yeni araçlar yaratıcı sonuçları hızlı bir şekilde elde etmek üzere tasarlanan modern bir arabirim etrafında oluşturuldu ve gerektiğinde daha fazla güç sağlayabiliyor. Logic Pro X'te çok büyük miktarda müzik aleti, efekt ve loop koleksiyonu bulunuyor, daha iyi sesli müzik üretmek için eksiksiz bir araç takımı sağlıyor.



