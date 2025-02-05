Apple "Davetiyeyi" duyurdu

Haberin Devamı

Apple, yaptığı duyuru ile son geliştirdiği iPhone uygulaması olan Apple Invites / Apple Davetiye'yi tanıttı. Uygulama, iCloud abonelerinin etkinlik planlayıp, bunlara davetiyeler yaratıp, paylaşabilmesini sağlıyor.



Davetiyeyi alan kişiler ise, iCloud abonesi olmaları ya da Apple cihaz kullanmaları gerekmeksizin davetiyeye yanıt verebiliyor. Uygulamanın web üzerinde de kullanılabilir olduğunu belirtelim.



Invites ile Apple etkinlik sahiplerinin "etkinliklerini izleyip, yönetebileceğini, davetiyeleri link üzerinden paylaşabileceğini, yanıtları izleyip, ön izlemede adres ya da arka plan görüntüsü gibi istedikleri detayları paylaşabileceklerini" söylüyor.



Konuklar da uygulamayı kullanarak etkinlikte çektikleri fotoğraf ve videolar ile Paylaşılan Albüm'e katkıda bulunabilecek.



Uygulamada davetiye yaratırken kendi fotoğraf kütüphanenizden fotoğraf seçebiliyor ya da uygulamada kullanılabilir olan arka planlardan kullanabiliyorsunuz.

Eğer Apple Intelligence destekleyen bir cihaza sahipseniz, Image Playground ile istediğiniz görseli de yaratabilmeniz mümkün.



Aynı şekilde davetiyeye Haritalar ve Hava Durumu bilgilerini entegre edebilir, hatta Apple Music abonesiyseniz konuklarınıza onların da katılabileceği çalma listeleri sunabilirsiniz.



Tabii tüm bunları yapabilmek için, ücretli iCloud hesabınız olmalı. Şu anda Türkiye'de iCloud abonelikleri aylık 24,99 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

50 GB depolama alanı sunan iCloud aboneliği 24,99TL, 200 GB 79,99 TL, 2 TB 249,99 TL, 6 TB 1299,99 TL ve en büyük paket olan 12 TB 2499,99 TL fiyatla satılmakta.



Ev sahibi olarak kaç etkinlik başlatabileceğinize dair bir sınır yok ancak her bir etkinliğe en fazla 100 kişi katılabiliyor.



Etkinlikler Takvim uygulamasına ekleniyor ve güvenlik de göz önünde bulunduruluyor. Ev sahipleri adreslerini davetiyede paylaşıp paylaşmayacaklarına karar verebilirken, davetliler de kendileri hakkındaki detayların nasıl görüneceğini belirleyebiliyor.



Özellikle Paylaşılan Albüm ile Apple Davetiye uygulaması büyük ilgi çekebilir.