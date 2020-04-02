Apple, daha iyi hava durumu tahmini için Dark Sky'ı satın aldı

Apple, ilk telefonlarından bu yana hava durumu uygulaması altında hava durumunu kullanıcılarıyla paylaşıyor. Ancak Apple, bu konuda daha da iyi tahminlerde bulunabilmek adına Dark Sky'ı bünyesine katmaya karar verdi. Platformu almak için Apple'ın ne kadar ödeme yaptığı bilinmezken, şirketin bu uygulama ile doğruluk oranı yüksek haftalık hava durumu ile dakikalık bölgesel yağmur tahmini yapabilmeyi öngörüyor.

Apple satın alana kadar Google Play Store üzerinden de indirilebilen bir uygulama olan Dark Sky, el değiştirince Android cihazlarla da bir ilgisi kalmayacak ve 1 Temmuz tarihinden itibaren Google Play Store'dan indirilemeyecek.

Bu tarihten sonrasında da servise aboneliği olanlar var ise, kullanıcıların paraları geri ödenecek.

Dark Sky'ın alınmasıyla birlikte iPhone ve iPad'lerde gördüğümüz Hava Durumu uygulamasının kısa sürede doğrudan Dark Sky ile entegre edileceğini söyleyebiliriz.



