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Teknoloji
Haber Giriş: 02.04.2020 - 07:37,Son Güncelleme:/

Apple, daha iyi hava durumu tahmini için Dark Sky'ı satın aldı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Apple, daha iyi hava durumu tahmini için Dark Sky'ı satın aldı
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Hava tahmini platformu olan Dark Sky, özellikle bölgesel bazlı hava tahminlerinde başarılı bir uygulama. Bunu gören Apple ise sürpriz bir kararla Dark Sky'ı satın alırken, bu alım sonrası uygulama Google Play Store'dan da kaldırılacak.

Apple, ilk telefonlarından bu yana hava durumu uygulaması altında hava durumunu kullanıcılarıyla paylaşıyor. Ancak Apple, bu konuda daha da iyi tahminlerde bulunabilmek adına Dark Sky'ı bünyesine katmaya karar verdi. Platformu almak için Apple'ın ne kadar ödeme yaptığı bilinmezken, şirketin bu uygulama ile doğruluk oranı yüksek haftalık hava durumu ile dakikalık bölgesel yağmur tahmini yapabilmeyi öngörüyor.

Apple satın alana kadar Google Play Store üzerinden de indirilebilen bir uygulama olan Dark Sky, el değiştirince Android cihazlarla da bir ilgisi kalmayacak ve 1 Temmuz tarihinden itibaren Google Play Store'dan indirilemeyecek.

Bu tarihten sonrasında da servise aboneliği olanlar var ise, kullanıcıların paraları geri ödenecek.

Dark Sky'ın alınmasıyla birlikte iPhone ve iPad'lerde gördüğümüz Hava Durumu uygulamasının kısa sürede doğrudan Dark Sky ile entegre edileceğini söyleyebiliriz.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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