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Teknoloji
Haber Giriş: 24.04.2020 - 07:48,Son Güncelleme:

Apple cihazları çökerten mesaj: Okuyan yandı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Apple cihazları çökerten mesaj: Okuyan yandı
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Apple'ın iPhone, Apple Watch, iPad ve Mac'leri dahil pek çok cihazının çökmesine neden olan bir karakter hatası ortaya çıktı. Sadece bir mesajla tüm cihazlar kolayca çökebilirken, ilgili karakterin mesajın içinde bir yerde olması yeterli oluyor.

iPhone ve diğer Apple cihazlarının karakter hatası nedeniyle çökme durumu ilk kez yaşanmıyor; ancak uzun bir süredir de bu tip bir hatayla karşılaşılmamıştı. Şimdi ise İtalyan bayrağı ve Sindhi karakterlerinin bulunduğu bir mesajın cihazları çökerttiği ortaya çıktı.

İlk kez Telegram üzerinden ilgili karakterlerin de olduğu bir mesajın yollanmasıyla yaşanan olay, sonrasında Twitter'da benzer şekilde atılan bir tweet'le devam etti. Sindhi dilindeki karakterlerle birlikte İtalyan bayrağı emojisinin yer aldığı bu mesaj, birlikte geldiğinde cihazları çökertiyor.

Peki cihazların çökmesi ne demek? Telefonunuzun aniden kapanması ve kendini yeniden başlatması anlamına geliyor. Ancak kapandıktan sonra açılamayan cihazlar da var. Bu tip bir durumda ise DFU modunda geri yükleme yaparak, cihazınızı kurtarabilirsiniz.

Apple cihazları çökerten mesaj: Okuyan yandı

Bu karakterlerin size hangi yoldan geldiğinin bir önemi yok; Telegram yerine WhatsApp veya Messenger'dan da gelse bu sorun yaşanabiliyor.

Kullanıcıların kontrolü dışında olan bir hata olduğundan Apple'ın kısa sürede yeni bir güncellemeyle sorunu ortadan kaldırması bekleniyor. Beta aşamasında olan iOS 13.4.5 sürümünde bu sorunun düzeltileceği sanılıyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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