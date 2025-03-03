Apple bir hafta içerisinde yeni ürünler tanıtacak

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Apple, iPhone 16e'yi piyasaya sürmesinin ardından şimdi de MacBook ve iPad serisine yöneldi.



Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre, en az üç yeni ürün en geç önümüzdeki hafta tanıtılmış olacak.



Bu ürünler arasında M4 işlemcili MacBook Air, yeni bir iPad Air ve giriş seviyesi yeni iPad yer alıyor.



Gurman, MacBook Air duyurusunun "çok yakın" olduğunu söylerken, iPad modelleri için tanıtımın biraz daha sonra olacağını vurguluyor.



Şirketin mevcut iPad ve M2 iPad Air modellerinde stokların tükeniyor olması, yeni modellerin ufukta göründüğü bilgisini doğrular nitelikte.



Peki yeni tanıtılacak cihazlarda nasıl özellikler yer alacak?



iPad 11'in Apple Intelligence odaklı olması ve A17 Pro işlemciliyi, Apple'ın en ucuz iPad'ine getirmesi bekleniyor.



iPad Air'in de M3 işlemcinin yanı sıra, yeni Magic klavye ile geleceği tahmin ediliyor.



M4 işlemcili MacBook Air ise 10 çekirdekli işlemci, 32 GB'a kadar RAM, 120GB/s hafıza bant genişliği ve 12 MP web cam gibi yenilikler ile gelecek.



Kısacası, Apple bahar mevsimine hızlı başlayacak gibi duruyor.