Apple artırılmış gerçeklik gözlüklerinden vazgeçti

Haberin Devamı

Apple, normal gözlüğe benzeyen ancak artırılmış gerçeklik (AR) yeteneğine sahip gözlük geliştirmek istiyordu.

Ancak bu gözlükler güç için bir Mac cihazına bağlanmalıydı, zira artırılmış gerçeklik uygulamalarını çalıştıracak kadar güçlü bir işlemci normal gözlüklere sığmayacak kadar büyük olur.



Apple mühendisleri, artırılmış gerçeklik gözlüğünün iPhone performansına, onun yüzde onu güç tüketimi ile ulaşması gerektiğine karar verdi, yoksa işlemci çok ısınıyordu.



Ayrıca normal gözlüğünüzün üzerinde bir de pil olduğunu düşünürseniz, böylesi bir ağırlığın pek kullanıcı dostu olmayacağını da fark edersiniz.

İLK DÜŞÜNÜLEN İPHONE'A BAĞLAMAK OLDU



Apple ilk başta gözlüğü iPhone'a bağlamayı düşündü, fakat telefonların pili ve gücü onları destekleyecek kadar fazla değil. Teknoloji devi sonrasında yönünü Mac cihazlara çevirdi fakat Apple yöneticileri Mac'a bağlı bir ürünün iyi bir çözüm sunmayacağını düşünmüş olmalı ki, proje kapatıldı.

Haberin Devamı

Apple'ın üzerinde çalıştığı artırılmış gerçeklik gözlüğü Vision Pro'dan daha hafif olacak ve bir kafa bandına da ihtiyaç duymayacaktı. Normal gözlük olacağı için, kullanıcının gözlerini gösteren bir ekrana da gerek yoktu. Apple'ın, kullanıcının yaptığı işleme göre renk değiştiren ve böylece çevresindekilere gözlüğün aktif olarak kullanıldığını gösteren camlar ürettiği belirtiliyor.



Apple'ın AR gözlüğü üzerinde çalıştığına dair ilk iddialar neredeyse on yıl önce ortaya çıkmıştı. Üretilen başlık Vision Pro oldu, çünkü Apple'ın yapmak istediği artırılmış gerçeklik gözlüğü için gereken teknoloji henüz mevcut değil.

Bloomberg'den Mark Gurman 2023 yılında yaptığı bir haberde, AR gözlüğün AR/VR ekibi için bir şakaya dönüştüğü ve onu Apple CEO'su Tim Cook'u memnun etmek için üzerinde çalıştıkları "ümitsiz" bir cihaz olarak gördüklerini söylemişti.

Hatta Tim Cook, 2027 yılında bizzat kendisi AR gözlüğü "kaliteli şekilde" yapmayı sağlayacak teknolojinin bulunmadığını açıklamıştı.

Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışmayı bırakması, Vision Pro'nun yeni modellerinin gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Apple yöneticileri ise, aranan teknoloji bulunduğunda AR gözlüğü alanına dönmeyi düşünüyor.

Haberin Devamı

Apple'ın rakibi Meta ise "Orion" artırılmış gerçeklik gözlüklerini tanıttı ve gözlüklerin geliştirilme aşamasında olduğunu açıkladı. Fakat prototip gözlüğü imal etmenin 10 bin dolardan (yaklaşık 360 bin TL) fazla paraya mal olduğu belirtiliyor.



Meta gözlüğü 2027 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor, bu tarih Apple'ın da artık iptal ettiği artırılmış gözlüğünü piyasaya sürmek için hedeflediği zamandı.