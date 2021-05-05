Apple AirTags'in satışı durduruldu!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın başı yeni ürünü Airtags ile belada Kayıp eşyaların veya nesnelerin bulunması için geliştirilen bu cihazın satışı Avustralya'da bir mağazada durduruldu.

Mashable'da yer alan habere göre, 'Officeworks' isimli mağaza Airtags ile ilgili bu kararını 'çocuk sağlığını riske attığı' iddiası ile aldığını açıkladı.

Ülke basınında yer alan haberlerde ürünün Avustralya'daki pil güvenliği riskine uymadığı iddiasına yer verildi.

Zira ülkedeki yasaya göre, herhangi bir ürünün pil bölmesi çocuklar tarafından açılmaya dayanıklı olacak şekilde tasarlanmak zorunda.

Aynı haberlere göre, Apple, Avustralya'daki AirTag ambalajını bu kapsamda yeniden tasarlamayı planlıyor.

Ancak söz konusu ürünün ülkedeki satışına Apple'ın resmi mağazalarında devam ediliyor.

Apple'da konu ile ilgili Mashable'a yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

'AirTag, Avustralya'dakiler de dahil olmak üzere, kullanıcılar tarafından değiştirilebilen pile erişmek için iki aşamalı bir 'it ve çevir' mekanizması gerektirerek uluslararası çocuk güvenliği standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.'