Apple AirTags: Eşyalar artık kaybolmayacak

Telefonlarda uzun bir süredir bulunan Find My iPhone ve Telefonumu Bul benzeri uygulamalar, kullanıcıların internet üzerinden telefonunun konumunu bulmasını sağlıyor. Kısmen işe yarasa da, diğer eşyalar söz konusu olduğunda bu konuda bir çözüm geliştiren şirket pek yok.

Apple ise sürpriz bir hamleyle AirTags ismini verdiği özel bir aksesuarı kullanıcılarının karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Henüz kesinlik kazanmasa da, şirketin 6 Kasım tarihinde bu ürününü duyurabileceği belirtiliyor. Peki AirTags ne işe yarıyor?

AirTags, telefonların dışında herhangi bir eşyanıza iliştirilebilen bir konum bulma cihazı. Ultra geniş bant olarak adlandırılan özel bir teknoloji kullanan bu ürün, daha geniş bir radyo dalgası kullanarak kısa mesafelerde daha fazla veri aktarabiliyor. Bu sayede kaybetmeyi göze alamadığınız herhangi bir eşyanızın konumunu daha rahat bulabiliyorsunuz.



AirTags'i koyduğunuz bir eşyanızın yerini Cihazımı Bul özelliği altında takip edebiliyorsunuz. Bu eşyanızla aranızdaki mesafe artarsa telefonunuza otomatik olarak bildirim geliyor ve bu sayede eşyanızı kaybetmenizin önüne geçilmiş oluyor.

AirTags aparatını kullanabilmek için iCloud hesabınıza AirTags'i tanımlamanız gerekiyor. Ancak bu cihazların iPhone'larla uyumlu olacağı bilinse de, Android desteğine sahip olup olmayacağı henüz net değil.

iPhone 11 ve iPhone 12 serisine bulunan U1 yongasını bu ürüne de adapte eden şirket, bu konuda açıklama yapmaktan şimdilik kaçınmayı tercih ediyor.