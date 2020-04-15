Apple AirPower ne zaman gelecek? Fiyatı ne olacak?

iPhone X'in içinde bulunan A11 Bionic işlemci, AirPower'a da güç verecek. Şirkete yakın kaynaklardan Jon Prosser'ın açıklamalarına göre bu işlemcinin kullanılmasının sebebi ısınma sorunun üstesinden gelebilmek. Elbette bu işlemcinin AirPower'da yer alacak olması; ürünün fiyatını biraz daha yukarı çekecek.

2020'nin son çeyreğinde beklenen Apple AirPower'ın 250 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Bir kablosuz şarj cihazı için hayli yüksek fiyat etiketi taşıyacak olan ürünün bileşen maliyetlerine baktığımızda ise 52 doları geçmiyor.

A11 Bionic işlemci kullanımıyla ilgili de detaylı bilgi aktaran Prosser, Qi kablosuz şarj teknolojisine kıyasla Apple Watch'u şarj etmek için daha fazla enerji gerektiğini, saatin AirPower üzerinde şarj olurken tüm şarj matının aşırı ısınabileceğini, bu nedenle de yangın ve patlamaların meydana gelebileceğini belirtti.



Bu kapsamda önemli bir role sahip olması beklenne A11 Bionic işlemci ile birlikte elektrik akımının belirli bobin bölgelerine yönlendirilmesi sağlanacak ve daha fazla enerji aktarımında bulunmadan önce sıcaklıkların uygun derecelere düşmesine imkan verilecek.