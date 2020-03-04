Apple 25 dolar para iadesi ile ödeme sürecine başlıyor!
Apple eski İphone modelleri için 25 dolar bedelle iade sürecine başlayacağını duyurdu. Apple'ın para iadesi sürecine başlamasındaki nedenin, telefonlarda yaptığı yavaşlatmadan kaynaklı olduğu öğrenildi. Apple iade işlemlerinin İphone 6, 6S, 7, SE modelleri için geçerli olacağı, batarya değişimlerinde ise 29 dolarlık indirimin gerçekleşeceğini duyurdu. Peki, Apple 25 dolar para iadesi için ödeme nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Apple İphone için 25 dolar para iadesi yapma kararı aldı.
Apple şirketi 2017 yılında, eski model cihazlarında "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" gerekçesiyle performans yavaşlatmasına gittiğini kabul etti, bunun üzerine bazı müşteriler tarafından dava edildi. Şirket, tüketici avukatları ile varılan anlaşma gereği sorumlu olduğunu kabul etti.
Ünlü teknoloji firması, hatasını kabul etmesinin ardından batarya değişimlerinde 29 dolarlık indirime gitti. Ancak, bir çok kişi bu süreçte yüzlerce dolar harcayıp yeni telefon aldıklarını ve mağdur olduklarını belirterek tüketici avukatlarına başvuruda bulundu.
California merkezli şirket, bu konuda hatasını kabul etmese de tüketici avukatları ile uzlaşma yolunu seçti ve 93 milyon doları avukatlara verilmek kaydı ile 500 milyon dolara kadar ödeme yapma sözü verdi.
Anlaşma gereği, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefonu olan müşteriler talepte bulunmaları halinde şirketten 25 dolar iade alabilecek.
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