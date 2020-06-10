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Teknoloji
Haber Giriş: 10.06.2020 - 12:07,Son Güncelleme:

AppGallery'li Huawei MatePad Pro'nun öne çıkan özellikleri

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AppGallery'li Huawei MatePad Pro'nun öne çıkan özellikleri
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Huawei'nin yeni ürünlerinden biri olan MatePad Pro, Android tablet piyasasını oldukça hareketlendiren bir ürün oldu. Peki MatePad Pro hangi özelliklerle geliyor?

Huawei hem popüler küresel uygulamalar hem de kullanıcıların sevdiği kaliteli yerelleştirilmiş uygulamalar da dahil olmak üzere, kullanıcılarının dijital yaşam tarzının temelini oluşturan uygulamaların Huawei Mobil Servis’e dahil edilme sürecini hızlandırmak için çalışıyor. Huawei AppGallery, hepsi kolay bir tarama deneyimi ile arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren 18 kategoride uygulamaları bölümlere ayırıyor.

AppGallery haricinde kullanıcılar, istedikleri uygulamaları doğrudan uygulamanın kendi resmi sitesinden de indirebiliyorlar. Bu işlemi kolaylaştırmak için Huawei, Huawei Browser içerisine bir uygulama arama aracı entegre etmiş durumda. Böylece kullanıcılar herhangi bir internet sayfası arar gibi istedikleri uygulamayı aratıp, doğrudan indirmeye başlayabiliyorlar.

Kullanıcılar ayrıca Huawei’nin Phone Clone uygulaması ile kullandıkları telefon her ne olursa olsun tüm verilerini, ayarlarını, fotoğraf galerilerini ve kullandıkları uygulamaları MatePad Pro’ya aktarabiliyorlar. Phone Clone işlemi sonucunda kullanıcılar, akıllı telefonlarında her ne uygulama kullanıyorlarsa aynılarını Huawei MatePad Pro’da da kullanmaya başlayabiliyorlar.

Kullanıcıların hala bulamadığı bir uygulama varsa, tek yapmaları gereken uygulama adını 'İstek Listesine' göndermek. Bu uygulama AppGallery’de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.

AppGalleryli Huawei MatePad Pronun öne çıkan özellikleri
Çoklu Ekran iş birliği ve APP Multiplier

Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 arayüzü ile gelen Huawei MatePad Pro, Çoklu Pencere, Çoklu Ekran İş birliği ve HUAWEI APP Multiplier özelliklerini destekliyor. Huawei MatePad Pro, cihazların kullanıcılarla ve birbirleriyle etkileşim şeklini temelden değiştiren yenilikler sunuyor. Huawei Share, gelişmiş çapraz platform işlevselliğine sahip Huawei cihazları arasındaki engelleri ortadan kaldıran çok ekranlı işbirliğini etkinleştiriyor. Dağıtılmış teknolojiye dayalı olarak geliştirilen çok ekranlı işbirliği, akıllı telefonlar ve tabletler arasında “sürükle ve bırak” dosya aktarımlarına olanak tanıyor. Çevresel paylaşım, kullanıcıların tabletin klavyesini ve ekranını kullanarak akıllı telefona yazmasına, akıllı telefona kaydedilmiş müziği tabletin hoparlörleriyle çalmasına ve daha pek çok şeye olanak tanıyor. Bu çözüm, kullanıcının sorunsuz bir çoklu cihaz deneyimini kolaylaştırarak doğrudan tabletten çağrı almasını veya kısa mesajlara cevap vermesini de mümkün kılıyor.

İster çevrimiçi alışveriş yaparken sohbet edin, ister İnternet'te gezinirken kısa bir video izlemek isteyin, Çoklu pencere özelliği, aynı anda üç uygulama desteği ile kolay bir şekilde çoklu görev sağlıyor. Kayan pencere ile kullanıcılar, oyun oynarken veya film izlerken metin mesajlarına yanıt verebilir. Android tablet kullanıcı deneyimini temel alan yeni APP Multiplier, bir uygulamayı iki pencereye bölerek, yatay yönlendirmeden en iyi şekilde yararlanan devrim niteliğinde bir çift görünüm deneyimi sunuyor. Pencerelerin boyutu sadece kenarlığı sürükleyerek kullanıcının ihtiyaçlarına uyacak şekilde de ayarlanabilir.

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