AppGallery'deki uygulama dağıtımları 12 ayda iki katına çıktı

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinav Ülkeleri Başkan Yardımcısı Derek Yu, "AppGallery stratejimiz, ekosistemimizin gelişimi için sağlam bir temel oluşturmak üzere kullanıcı tabanımızı genişletmek oldu ve büyüme rakamlarının gösterdiğine göre, yaklaşımımız işe yarıyor. Yalnızca her zaman yeni, yerel olarak alakalı uygulamalar, geliştirici ortaklarımıza sürekli büyüyen bir kitleyle karşılaşma fırsatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda mobil uygulamalar pazarında başarı için rakipsiz bir fırsat yaratıyoruz" açıklamasını yaparak Huawei'nin ekosistem büyüme rakamları hakkında yorumda bulundu.

AppGallery'nin hızlı büyümesi, şirketin Huawei Mobile Services (HMS) ekosistemini büyütme çabalarının bir parçası olarak yaptığı yatırımla desteklendi. HMS şu anda 8.000'in üzerinde Ar-Ge mühendisi istihdam ediyor ve küresel teknik destek ekibinde 600'den fazla kişi çalışıyor. HMS Core entegrasyon uygulamalarının yıllık yüzde 118 artarak 120.000'e çıkarken küresel hızlı uygulama aylık aktif kullanıcı sayısı yüzde 200 artarak 100 milyona ulaştı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Küresel Ortaklıklar ve Eko-Geliştirme İş Geliştirme Direktörü Zhang Zhe, "2019'un sonunda, dünya çapında bir milyonun üzerinde AppGallery kullanıcısı olan 25 ülke vardı. Bu sayı şimdi 42'ye çıktı ve Avrupa, Latin Amerika, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika'daki pazarlarda güçlü büyüme görmeye devam ediyoruz. Bu sadece miktarla ilgili değil, aynı zamanda HMS Core ile entegre uygulamaların sayısının bir yılda iki kattan fazla artması, daha fazla geliştiricinin yeniliği teşvik etmek ve daha iyi ve daha benzersiz kullanıcı deneyimleri sağlamak için Huawei'nin cihaz üzerindeki yeteneklerine baktığını gösteriyor" açıklamasında bulundu.

AppGallery, kullanıcılara en ilgili uygulamaları sunmak için hem yerel hem de küresel ölçekte geliştiricilerle birlikte çalışmaya, platformla çalışan geliştiricilerin sayısını artırmaya yardımcı olmaya ve dünya çapındaki tüketicilere daha fazla seçenek sunmaya yoğunlaştı.

Geliştiriciler, yerel kitlelere ulaşmak ve AppGallery’nin büyüyen küresel kitlesinden yararlanmak için AppGallery’e giderek daha fazla uygulama üretiyor. Yıl boyunca AppGallery, ulaşım endüstrisinde Moovit ve Bolt, iletişim sektöründe Viber, Booking.com ve Tidal gibi diğer popüler uygulamaları büyüyen platformuna dahil etti.

Bu stratejinin bir parçası olarak Huawei, global geliştiricilerin ülkenin kazançlı uygulama pazarına girmesine yardımcı olmak için Çin'deki uzmanlığından da yararlanıyor. "Mobil öncelikli" bir toplum olarak kabul edilen Çin, tahmini uygulama indirme sayısı 100 milyarı aşan 904 milyondan fazla mobil internet kullanıcısına ev sahipliği yapıyor. AppGallery, son 12 ayda binlerce global geliştiricinin Çin'in mobil ekonomisine girmesine yardımcı oldu.

PicsArt gibi uygulamalar şu anda Çin’de 300 milyondan fazla indirmeyle öne çıkan ilk uygulamalar arasında yer alıyor. FaceTune 2 ve Mondly, sırasıyla 2,2 milyon ve 350 bin indirme alarak benzer başarılara imza attı.



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