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Teknoloji
Haber Giriş: 03.04.2020 - 07:42,Son Güncelleme:/

App Store'da dikkat çeken yerli oyun ve uygulamalar

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App Store'da dikkat çeken yerli oyun ve uygulamalar
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Apple, geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı’ndan bu yana App Store’da “Yeni ve Yerli” yazı dizisi ile Türkiye’de büyüyen uygulama ekonomisi ve ekosistemi ile ilgili bilgiler paylaşıyor. Bu ay ise bu bölüm evde tadını çıkarabileceğiniz en iyi yerli oyun ve uygulamalara ayrıldı.

Yeni ve yerli uygulamalarla bir enstrüman öğrenebilir, farklı kitapları heyecan ve ilham veren dünyalarına dalabilir ya da kendini sihirli bir mutfağın tam ortasında bulabilirsiniz.

Kebap World oyununun yaratıcılarından yeni oyun Alchemy Chef, özenle tasarlanmış bir bağlama öğrenme uygulaması olan Tezene, kitap kurtlarının ilgisini çekecek yerli uygulamalar Trendeki Yabancı, Biryudum kitap: Oku ve dinle ve Okuvaryum uygulamalı bu koleksiyonda App Store ziyaretçileri ile buluşuyor.

App Storeda dikkat çeken yerli oyun ve uygulamalar

Ayrıca ailenizle birlikte tamamen ücretsiz olarak kullanılabilen Fox & Fox Play ve TRT İzle uygulamaları da öne çıkıyor. 

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