App Store'da dikkat çeken yerli oyun ve uygulamalar

Yeni ve yerli uygulamalarla bir enstrüman öğrenebilir, farklı kitapları heyecan ve ilham veren dünyalarına dalabilir ya da kendini sihirli bir mutfağın tam ortasında bulabilirsiniz.

Kebap World oyununun yaratıcılarından yeni oyun Alchemy Chef, özenle tasarlanmış bir bağlama öğrenme uygulaması olan Tezene, kitap kurtlarının ilgisini çekecek yerli uygulamalar Trendeki Yabancı, Biryudum kitap: Oku ve dinle ve Okuvaryum uygulamalı bu koleksiyonda App Store ziyaretçileri ile buluşuyor.



Ayrıca ailenizle birlikte tamamen ücretsiz olarak kullanılabilen Fox & Fox Play ve TRT İzle uygulamaları da öne çıkıyor.



