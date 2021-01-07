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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 07.01.2021 - 08:30 | Son Güncelleme:

App Store'da bir günde 540 milyon dolar harcandı

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App Store'da bir günde 540 milyon dolar harcandı
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App Store, yeni bire rekora imza attı. Yılbaşı akşamı App Store'a girenler toplamda 540 milyon dolar harcama yaptı.

Pandemi pek çok teknoloji şirketin gelirlerinin artmasına neden olurken, yılbaşı akşamını evde geçirenler de telefonlarına sarıldı ve App Store'a girenler 540 milyon doları bulan dev bir harcama yaptı. Bu harcamanın çok büyük bir bölümünü ise oyunlar oluşturuyor.

Yine aynı rapora göre 2021’in ilk gününde oyun ya da uygulama içi satın alım yapan kullanıcılar, App Store'a tam 540 milyon dolarlık gelir kazandırdı.

TOPLAMDA 1.8 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA

Noel bayramı ve yeni yılın ilk günü arasında yapılan harcama rakamları da paylaşıldı. Verilere göre Noel bayramı ve yeni yılın ilk günü arasında 1,8 milyar dolarlık harcama yapıldı.

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