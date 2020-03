App Store para iadesi nasıl alınır?

App Store üzerinden yanlışlıkla bir uygulama indirseniz ve bu uygulama için aylık veya yıllık ücret ödediyseniz üzülmeyin. Ödediğiniz parayı Apple'dan kesintisiz olarak geri alabilmeniz mümkün. Özellikle de telefonları kurcalayıp oyun ve uygulama indirirken çocukların ücret politikasına dikkat etmemesi ya da yetişkin kullanıcıların uygulamayı indirirken ücret çekileceğini fark etmemesi bu tip sorunlara yol açabiliyor. Ancak para iadesi yapılabildiğinden kullanıcıların bu konuda korkmaları gereken bir durum yok. Peki App Store üzerinden para iadesi nasıl alınır?



Öncelikle bu işlemi bilgisayar başında yapmanızı öneriyoruz. Önce buraya tıklayın.



Sizden Apple kullanıcı adı ve şifreniz istenecek. Bu bilgileri girin ve karşınıza gelecek ekranda indirdiğiniz uygulamaların bir listesini göreceksiniz. Para iadesi talep ettiğiniz uygulamayı bulun ve sağındaki 'Sorun Bildir'e tıklayın.



Karşınıza gelen yeni ekranda Sorun Seç kısmında 'para iadesi'ni seçip, açıklama kısmına ise İngilizce şu cümleyi yazmanız yeterli: "I didn’t want to buy this application. I want refund." Apple, Türkçe geri bildirimleri kabul etmiyor, bu nedenle İngilizce yazmanız gerekiyor. Ancak İngilizce bilginiz yoksa da az önce paylaştığımız cümleyi yazıp Gönder butonuna basmanız yeterli.



Apple, en geç 7 iş günü içerisinde paranızı kredi kartınıza iade ediyor. Yani yanlışlıkla ödediğiniz ücreti Apple'dan geri istemek oldukça kolay.