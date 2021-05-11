Apı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Apı Açılmı Nasıldır Ve Apı Nasıl Yazılır

API terimi pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. API terimi Application Programming İnterface'in kısaltımı olarak kullanılır. Türkçe karşılığı ise Uygulama Programlama Ara yüzü anlamına gelmektedir.

API Nedir ve Ne İşe Yarar?

API yazılım sektöründe kullanılan bir programdır. Örneğin; bir arabada bulunan yazılım ile neler yapılabileceği ile ilgili bilgiler API'da bulunmaktadır. Arabanın; fren, cam açma, kapama, hız gibi özelliklerinin nasıl kullanıldığı API'da yer almaktadır.

API programları günümüzde sadece uygulama programlama ara yüzü olarak değil ayrıca farklı yazılım türleri ile donanım ara yüzlerinin tanımlanması amacı ile de kullanılmaktadır. API ile ilgili fikirler çok eski zamanlara dayanmaktadır.

Bilgisayar bilimi ile ilgilenen ve İngiliz olan Wilkes ile Wheeler 1940 yıllarında EDSAC üzerinde çalışmalar yapmıştır. Joshua Bloch ise Wilkes ile Wheeler'ın API sistemini icat ettiğini anlatmaktadır. API ilk olarak 1968 yılında bir konferansta sunulan bir makalede açıklanmıştır.

API terimi ilk olarak 1974 yılında C. J. Date tarafından bir makale de anlatılmıştır. 1970 yılına gelindiği zaman veri tabanı uzmanı olan kişiler değişik ara yüzlerin birleştirilebileceğini gözlemlediler. 1990 yılında ise API sistemi bir programcının yerine getirmesi gereken görevlerin anlatıldığı bir dizi hizmet olarak açıklanmıştır.

API Açılımı Nasıldır ve API nasıl yazılır?

API'nın farklı türleri bulunur. Bu türler şu şekildedir;

Composite API: Bu API, birden fazla veri ile hizmet API'sını birleştirmektedir. Bu sayede geliştiriciler bir arama ile birden fazla uç noktayı kolaylıkla bulabilirler.

Open API: Çok az bir kısıtlama ile hem geliştiriciler hem de farklı kullanıcıların kullanabildiği API sistemidir. Bu API, kayıt gerektirebilir ya da hiç bir işlem gerektirmeden açık olabilir.

Partner API: Bu API stratejik iş ortakları tarafından kullanılır. Herkes tarafından erişimi mümkün değildir. Bu API'ya erişim için özel yetki olması gerekmektedir.

Internal API: Bu API harici kullanıcılar tarafından kullanılamaz. Sadece dahili sistem tarafından kullanılabilmektedir.