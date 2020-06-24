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Teknoloji
Haber Giriş: 24.06.2020 - 08:40,Son Güncelleme:

Apex Legends mobil cihazlar için yayınlanacak

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Apex Legends mobil cihazlar için yayınlanacak
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Dünyanın önde gelen oyunlarından biri olan Apex Legends, çıkış yaptığı ilk günden bu yana ses getirmeyi başaran bir oyun oldu. Oyunun yapımcısı ise, Apex Legens'in mobil sürümünün geleceğini duyurdu.

PUBG ve Fornite gibi oyunlara rakip olarak gösterilen battle royale türü oyun Apex Legends için sürpriz bir açıklama geldi. Electronic Arts (EA) tarafından dağıtılan oyun, ilerleyen aylarda mobil cihazlar için de yayında olacak. EA, bu konuda net bir tarih paylaşmasa da, oyunun bu yıl içerisinde mobil cihazlarda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak EA'nin CEO'su Andrew Wilson'a göre oyun, ilk etapta kısıtlı sayıda oyuncunun erişimine açılacak ve herkese açılması 2021 yılını bulabilecek.

Popüler oyun, daha önce de PC, PS4 ve Xbox One için yayınlanmış ve oyunculardan da büyük ilgi görmüştü. Ancak özellikle ilk çıkış yaptığı gün kullanıcı sayısıyla rekor kıran oyunun zaman içinde oyuncu sayısında önemli oranda kayıplar yaşanmıştı.

Apex Legends için yıl sonuna kadar cross-platform desteğinin de sunulması bekleniyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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