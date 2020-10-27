Apex Legends gelecek ay Steam'de olacak

Yayınlandığı ilk gün oyuncuların ilgisini üzerine çekmeyi başaran Apex Legends, ilk günkü popüler halini arıyor olsa da, halen azımsanmayacak sayıda bir oyuncu kitlesi tarafından tercih ediliyor.

Oyuna ilginin devam etmesiyle birlikte oyuna sıkça güncelleme gelirken, son olarak Apex Legends'ın Steam'de de yayınlanacağı öğrenildi. Ancak oyunu Steam üzerinden başlatmak isteseniz de, EA hesabınızın bulunması gerekiyor.

Oyunun Nintendo Switch sürümü ise gelecek yıla ertelendi.

Apex Legends, Respawn Entertainment tarafından geliştirildi ve 4 Şubat 2019 tarihinde Electronic Arts tarafından ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.



