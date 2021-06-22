Anydesk indir - Anydesk nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm uzak masaüstü bağlantısı uygulaması

Anydesk, cihazların uzaktan kontrol edilmesi için kullanılmakta olan bir program olarak bilinmektedir. Bilgisayarınıza uzaktan bağlanabilmenizi sağlayan anydesk sağladığı avantajlar sebebiyle oldukça fazla tercih edilmektedir. Benzersiz bir performans sunan anydesk hem bireysel kullanım için hem de şirketler için tercih edilmekte olan bir programdır.

Anydesk Nedir ve Ne İşe Yarar?

Anydesk programı birçok farklı amaç için kullanılabilmekte olan bir programdır. İki bilgisayarı birbirine bağlamak amacıyla kullanılmakta olan anydesk kullanıcıları için de büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Kısa bir süre içerisinde ihtyacınız olan tüm işlemleri kolaylıkla halledebileceğiniz bir programadır. Üstelik uygulamanın bilgisayarda kapladığı alanın az olması da tercih edilirliğini arttıran önemli bir etken olarak ifade edilebilir.

Anydesk Nasıl İndirilir?

Anydesk bir program dosyası olarak bilinmektedir. Bilgisayarınızı açtıktan sonra internet tarayıcınızın arama motoruna anydesk indir yazarak gelen sayfayı açabilirsiniz. Açtığınız sayfadan anydesk dosyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Dosya bilgisayarınıza indikten sonra üzerine basarak açabilir ve kurulumu başlatabilirsiniz.

Anydesk iOS App Store İndirme Linki

Anydesk, uzak masaüstü bağlantısı uygulaması olarak bilinmektedir. İos işletim sistemi kullanıcıları da App Store üzerinden kolaylıkla anydesk programını indirebilirsiniz. Anydesk programını indirmek için https://apps.apple.com/tr/app/anydesk/id1176131273?l=tr linkine tıklayarak kolay bir şekilde yükleme gerçekleştirebilirsiniz.

ANYDESK İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Anydesk Android Google Play İndirme Linki

Anydesk android işletim sistemine sahip cihazlara da indirilerek kullanılmakta olan bir program olarak ifade edilebilir. Android işletim sistemine sahip olan cihazlardan da https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anydesk.anydeskandroid&hl=en_US&gl=US linkine basarak kolay bir şekilde indirebilirsiniz.

ANYDESK ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ

Anydesk Nasıl Yüklenir?

Bilgisayarınıza indirdiğiniz anydesk dosyasının inme işlemi tamamlandığı zaman dosyanın üzerine basarak başlatmanız gerekir. Başlattıktan sonra ise kurulum aşamalarını tamamlayarak ilerlememiz gerekir. Kurulumu oldukça kolay bir program olduğu da söylenebilir. Sonrasında ise güvenlik ayarlarını düzenlemeniz gerekmektedir. Lisans anahtarınızı da sisteme girdikten sonra kolay bir şekilde anydesk programını kullanmaya başlayabilirsiniz.

Anydesk Nasıl Kullanılır?

Anydesk kullanmak için öncesinde kurulum dosyasının bilgisayara indirilmesi ve programın kurulumunun tamamlanması gerekmektedir. Anydesk programı ile bilfgisayara uzaktan bağlanabilir ve işlerinizi kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Üstelik sadece bir cep telefonu üzerinden de bilgisayarınıza uzaktan ulaşabilir ve işlerinizi çözüme ulaştırabilirsiniz.

Anydesk Özellikleri Neler? Anydesk İncelemesi

Anydesk programı oldukça fazla kullanılmakta olan ve tercih edilen bir program olarak ifade edilebilir. Uzaktan destek yazılımı olarak bilinmekte olan anydesk sorunları hızlı bir şekilde çözmeye imkan sağlayan özelliği sayesinde bir çok kişi tarafından kullanılmaktadır. Siz evinizde olsanız bile iş yerinizdeki bilgisayarınıza kolay bir şekilde bağlanarak kullanım sağlayabilmenizi amaçlayan bir uygulamadır. Bilgisayarınızın yanında değilken bile bilgisayarınızda ki dosyalara erişim sağlamanıza yardımcı olan bir uygulama olarak da ifade edilebilir.

Anydesk Nasıl Silinir?

Anydesk programını kullandıktan sonra veya işiniz bittikten sonra telefonunuzdan uygulamasını silmek veya bilgisayarınızdan yüklü olan program dosyasını kaldırmak isteyebilirsiniz. Telefonunuzda bulunan anydesk programını silmek için öncelikli olarak telefonunuzda yüklü olan programlar bölümüne girmeniz ve sonrasında üstüne basarak kaldır demeniz gerekmektedir. Bilgisayarınızdan anydesk programını kaldırmak için ise yüklü olan programın üzerine basarak bilgisayardan kaldır yazan yere basmanız gerekmektedir. Bu şekilde uygulamanın yüklenmesini kolay bir şekilde kullandığınız cihazdan kaldırabilirsiniz.