MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAntik kentten çıkarılan kemikler keçilerin DNA'sını aydınlatacak
GeriTeknoloji Antik kentten çıkarılan kemikler keçilerin DNA'sını aydınlatacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 14.09.2020 - 06:57 | Son Güncelleme:

Antik kentten çıkarılan kemikler keçilerin DNA'sını aydınlatacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antik kentten çıkarılan kemikler keçilerin DNA'sını aydınlatacak
Abone Olgoogle-news

Manisa Yuntdağı bölgesinde Aiol halkı tarafından Batı Anadolu'da kurulan 12 kentten biri olan Aigai Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda bulunan keçi kemikleri, TÜBİTAK tarafından desteklenen projeyle bilimsel olarak incelenecek.

Tarihi milattan önce 8'inci yüzyıla kadar uzanan Aigai Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda, çok sayıda keçi kemiği ve bunlardan yapılan objeler bulundu. DNA incelemesi sonrası ise antik dönemdeki keçi türleriyle günümüzdeki keçi ırkları arasındaki ilişki ortaya konulacak.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesinde Aiol halkı tarafından Batı Anadolu'da kurulan 12 kentten biri olan Aigai'de "Sanayi Mahallesi" diye adlandırılan alanda devam eden kazılarda çöplük olarak kullanıldığı belirlenen bir sarnıç çukurunda çok sayıda kemik bulundu.

Bazılarının işlenerek çatal, bıçak, kaşık, saç iğnesi ve çeşitli ev aletleri ile süs eşyalarına dönüştürüldüğü belirlenen kemikler, ODTÜ ve İstanbul Üniversitesinden uzman akademisyenler tarafından inceleniyor.

Çoğunluğu antik dönemdeki keçilere ait olduğu tespit edilen kemikler, DNA incelemesine tabi tutulacak.

Kazı başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, AA muhabirine, "Aigai" kelimesinin eski Grekçe'de keçi anlamına geldiğini, kentin eski dönemde keçileriyle ünlü bir şehir devleti olduğunu belirtti.

Bölgede 16 yıldır yaptıkları kazılarda çok fazla hayvan kemiği bulduklarını hatırlatan Sezgin, şöyle konuştu:

"Bu hayvan kemikleri Evangelia Pişkin hocamız tarafından da inceleniyor. Kendisi bize bugüne kadar çalıştığı hiçbir kazıda Aigai'deki kadar keçi kemiğine rastlamadığını söyledi. Bu da bize Aigai için keçinin önemini gösteriyor. Elde ettiğimiz kaynaklardan kentin ekonomisinde keçinin önemli olduğunu biliyorduk. 2012'deki kazılarda bulduğumuz atölyelerden biri kemik işliğiydi. Bundan 4 yıl sonra yaptığımız kazılarda ise çöp çukuru içinde çok fazla kemikle karşılaştık. Kemik objeler, aletler, kaşık, bıçak, saç iğneleri gibi buluntular elde ettik. Bunların hepsinin keçi kemiğinden yapıldığını gördük."

Buluntular sayesinde Aigai'nin zenginlik kaynağı olan keçinin eti, sütü ve derisinin yanı sıra kemiklerinin de kullanıldığını anladıklarını vurgulayan Sezgin, o dönemde bu hayvanların hiçbir şeyinin ziyan olmadığının görüldüğünü dile getirdi.

Ortaya çıkan kemikleri sınıflandırdıklarını belirten Sezgin, "İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Doç. Dr. Iraz Akış Akad hocamız başkanlığında yürütülen TÜBİTAK projesinde bu keçi kemiklerinin DNA'sına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Burada ele geçen kemiklerin DNA'sını inceleyerek, günümüzdeki keçi ırklarıyla karşılaştırıyoruz. Antik çağdaki keçi türleriyle günümüzdeki keçi ırkları arasındaki ilişkiyi öğrenmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oppo Watch Türkiye'de! Yakından inceledikOppo, ilk akıllı saati Oppo Watch ile Türkiye'de kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen Oppo Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanlarınızı değerlendirmenizde size yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanınızda bile saatinize yapacağınız birkaç dokunuşla formda kalabiliyorsunuz. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken sağlığınızı takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumunuzla ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde Oppo Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor. İşte ürünün öne çıkan tüm özellikleri...(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle