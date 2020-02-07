MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAntartika'daki Türk Bilim Üssü Göktürk uydusuyla fotoğraflandı
GeriTeknoloji Antartika'daki Türk Bilim Üssü Göktürk uydusuyla fotoğraflandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 07.02.2020 - 07:59,Son Güncelleme:/

Antartika'daki Türk Bilim Üssü Göktürk uydusuyla fotoğraflandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antartika'daki Türk Bilim Üssü Göktürk uydusuyla fotoğraflandı

Türkiye'nin Ulusal Kutup Programı kapsamında geçen yıl Antartika'da kurulan Türk Bilim Üssü'nün uydudan çekilen fotoğrafı yayılandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yıl gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde ilk defa geçici Türk Bilim Üssü kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Antartika'daki bu üssün uzaydan çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından şu paylaşımla yayınladı:

"Uzaydan, Antarktika'daki bilim üssümüzde her şey yolunda gözüküyor. Göktürk1 uydumuz ile kalpler bir, uzaklar yakın."

Nintendo Switch Lite ile Pokemon Sword oynadıkYılların efsanesi Pokemon'a yepyeni bir oyun daha geldi. Pokemon Sword'u Nintendo'nun gözde oyun konsollarından Switch Lite konsoluyla deneyimledik, ilk izlenimlerimizi paylaştık.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle