Antarktika'daki buzulların erime seviyesi alarm veriyor

Fotoğraf: NASA

Antarktika dünyanın en soğuk yerlerinden biri ve kıtada sadece bilimsel araştırma üslerinin çalışmasına izin veriliyor. Kar ve buzla kaplı olan kıtanın merkezi alanının yıllık ortalama sıcaklığı eksi 57 derece ve genel ortalama eksi 10 derece. Bunun yanı sıra, geçtiğimiz günlerde, Antarktika Yarımadası'nda kıtanın en ucunda bulunan Esperanza Üssü'ndeki hava istasyonu, 18.3 derece ile ana karadaki en yüksek sıcaklığı kaydetti.

Fotoğraf: NASA



Ölçülen rekor sıcaklıkların ardından Graham Land bölgesinde yer alan Kartal Adası'ndaki buzulların eriyerek denize karıştığı ve adanın ortasında bulunan alanlarda göletler oluştuğu gözlemlendi. Nichols College'dan buzul bilimci Mauri Pelto, kıtada daha önce erimeden dolayı göletlerin oluştuğunu görmediğini söyledi. Pelto ayrıca, erime olaylarının, Antarktika'daki önemli ölçüde artan sıcaklıklara ve hava örneklerine bağlı olduğunu ve buzulların erimesinin son dönemlerde daha da arttığını sözlerine ekledi.



Antarktika'daki sıcaklık artışı, bu mevsimde görülen ilk ısı dalgası değil ve 2019-2020 yazında Güney Yarımküre'de en büyük üçüncü erime olayını gösteriyor.



