Antarktika’da koronavirüs önlemleri: İzolasyon içinde izolasyon

Hindistan’ın Bharati araştırma üssünde görev yapan doktor Pradeep Tomar, “Burada koronavirüsün etkisi felaket olur. O yüzden bir de izolasyon uyguluyoruz. Önlem almak, sonradan tedavi etmekten çok daha iyidir” diyor.

Bir yıllık görevinin beşinci ayında bulunan Tomar, kıtada sağlık tesislerinin çok kısıtlı olduğunu ve kapalı mekanlarda bulaşma hızının fazla olabileceğini söylüyor.

Koronavirüssüz tek kıtaya ayak basan herkes 14 günlüğüne karantinaya alınıyor.

Kıtada 29 ülkenin araştırma üssü bulunuyor.

Sık sık birbirlerini ziyaret eden bilim insanları, Mart başından bu yana ziyaretleri çok azalttı.

Dünya genelinde seyahatlerin kesintiye uygulaması nedeniyle bilim insanlarının kıtada planladıklarından daha uzun süre kalmak zorunda olmaları da ihtimal dahilinde.

Dr. Tomar, aylarca güneş görmeden çalışan bilim insanlarının, kendi tesisleri içinde de izole olmalarının depresyona girme ihtimalini artırdığını belirtiyor.



